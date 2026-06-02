ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الرطوبة وتكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

تشهد مصر اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بحرارة الطقس، وسط تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.

طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، في حين تميل الأجواء للاعتدال خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بدرجات الحرارة الفعلية عن المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، ما يزيد من الإحساس بالأجواء الحارة خاصة خلال فترات الظهيرة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

فرص أمطار خفيفة وسحب رعدية متفرقة

ورغم سيطرة الأجواء الحارة، فإن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية بنسبة حدوث تقترب من 20%، وقد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة محدودة.

رياح نشطة على أغلب الأنحاء

وتنشط الرياح على مناطق واسعة من الجمهورية بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء في بعض الفترات.

وأوضحت الهيئة أن السحب الرعدية المحتملة قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب، خاصة بالمناطق التي تشهد فرصًا للأمطار الرعدية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة – الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 درجة – الصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 30 درجة – الصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة – الصغرى 27 درجة.

قنا: العظمى 42 درجة – الصغرى 28 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة – الصغرى 29 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة، ما يتطلب متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي مستجدات أو تغيرات في الأحوال الجوية.