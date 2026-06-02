بكلمات تهز القلوب.. أم تزور قبر ابنها ضحية السرطان: مش عايزاك تخاف لحد ما أجيلك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لأم تجلس أمام قبر ابنها الراحل، الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان، في مشهد أبكى الآلاف عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الأم خلال الفيديو وهي تتحدث إلى ابنها بكلمات حزينة ومؤثرة، قائلة: «مش عايزاك تخاف لحد ما أجيلك.. أنا سايبة راجل»، في محاولة منها للتخفيف عن ألم الفراق واستعادة ذكرياتها مع نجلها الراحل.

وأضافت الأم، خلال حديثها المؤلم: «حبيبي كل سنة وأنت طيب، والله وحشتني، وأوعى تزعل مني عشان غبت عنك الفترة اللي فاتت غصب عني بسبب الشغل، أنت عارف إني بحبك.. بص الشجرة اللي زرعتهالك كبرت قد إيه، وحشتني.. أنت راجل عشت راجل ومت راجل».

وتابعت الأم وسط حالة من الانهيار: «هتجنن.. قلبي هيوقف بسببك، يلا قوم بقى قوم العب.. أنت نايم في الجنة وسايب أمك لوحدها، قريب هجيلك، أنت حبيبي، مش هسيبك لوحدك، هجيلك قريب وهنلعب مع بعض».

واستكملت كلماتها المؤثرة قائلة: «حبيبي وحشتني، هجيلك تاني، أنا عارفة إني سايبة راجل.. خد بالك من نفسك في الجنة ونعيمها».

وأثار الفيديو حالة واسعة من التعاطف بين المتابعين، الذين عبّروا عن حزنهم الشديد تجاه مشهد الأم وكلماتها المؤلمة، مؤكدين أن فراق الأبناء من أصعب الابتلاءات التي قد تمر بها أي أم.