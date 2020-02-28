شاهد.. حرقة قلب أم يفصل بينها وبين قبر ابنتها المقتولة سياج حديدي بعدما حرمت من زيارتها

لن تتوقف الدموع في عينيك بمجرد سماع كلمات هذه الأم اللبنانية والشعور بحرقة قلبها على ابنتها الصغيرة التي حرمت من رؤيتها لعامين كاملين، وتوفيت الفتاة فحرمها أهل الأب من زيارة قبرها ووضعوا من حوله سياج.





تداول رواد موقع التغريدات تويتر مقطع فيديو مؤلم لبكاء وعويل أم تزور قبر ابنتها بعد 62 يومًا من وفاتها وحرمانها من حضور غسلها أو جنازتها، بعدما صدر حكم من إحدى المحاكم الجعفرية بسحب الحضانة من الأم، ليتمكن قساة القلوب من حجب ابنتها عنها حتى في الموت.





خرت الأم في الأرض تنتحب، يفصل بينها وبين ابنتها البالغة من العمر 15 عامًا سياج متين، فلا يمكنها حتى لمس قبر ابنتها التي دفنت في حديقة خاصة بأهل والدها، وقد روى بعض المستخدمين قصتها قائلين بأن الطفلة قد عثر عليها مقتولة بالرصاص في غرفة نومها.





بينما صرح آخرون أن القضية يشوبها الغموض، في حين أن الأم لم تأبه إلا أن تحتضن ابنتها في قبرها بعد حرمانها من رؤية حتى طيفها وهي حية، كانت الأم تدعو على من ظلمها ومنعها عن ابنتها، فقد تمكنت من زيارة قبرها بأعجوبة بعدما زارتها الطفلة في المنام أكثر من مرة تخبرها: "اشتقت إليك يا أمي".





كانت الأم المدعوة «لينا جابر» تصرخ وتنتحب بشدة قائلة: "نامي يا صغيرة.. انتي شهيدة يا حرقة قلبي يا وجع قلبي، اشتقتلك يا حبيبتي، قالولك اتغيرت عليك وهم حرموني منك، انت دلوعتي انتي حبيبتي نامي يا صغيرة"، وقد أثار مقطع الفيديو تعاطف وحزن الكثيرون ممن ثاروا على قسوة أحكام المحاكم الجعفرية في لبنان وطالبوا بثورة نسوية لضمان حضانة الأم لأطفالها.