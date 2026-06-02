قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات في اليابان بسبب العاصفة الاستوائية "جانجمي"
مرافعة الدفاع في محاكمة 61 بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. بعد قليل
وكالة إيرانية : الولايات المتحدة أنفقت أموالا طائلة على الحرب بلا هدف
مطالب بـ 10ملايين دولار .. كريم حسن شحاتة : الزمالك أمام كارثة تهدد مستقبل الفريق
معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة
محاضرة وزير الخارجية بهانكوك : سياسة مصر ترتكز على القانون الدولي وتعزيز التنمية
990 ألف طن.. قافلة المساعدات الإنسانية الـ206 تتوجه إلى قطاع غزة
80 جنيها دافعة واحدة.. تراجع أسعار الدواجن في الأسواق والشعبة تكشف مفاجأة
ضربة جديدة لليفربول .. كوناتي يوقع لريال مدريد في صفقة مجانية
5 % من أرباح الشركات الحكومية للخزانة العامة .. التفاصيل كاملة
الذهب يعزز مكاسبه ويصعد 1% إلى 4530 دولارا للأونصة
لولا وجودي لكنت في السجن .. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب العدوان على لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محاضرة وزير الخارجية بهانكوك : سياسة مصر ترتكز على القانون الدولي وتعزيز التنمية

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ونقيب الصحفيين
وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ونقيب الصحفيين
محمد على

ألقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، محاضرة في جامعة "هانكوك" الكورية، وذلك بحضور رئيس الجامعة.

 استعرض وزير الخارجية خلال المحاضرة محددات السياسة الخارجية المصرية الراهنة ورؤية مصر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.


أكد الوزير عبد العاطي على أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على قواعد القانون الدولي، ودعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنمية، وتشجيع الحلول السياسية للنزاعات، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مستعرضا المواقف المصرية تجاه أبرز القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المصرية نحو تحقيق التهدئة والتوصل لاتفاق يراعي شواغل جميع الأطراف، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.  

كما تناول وزير الخارجية موقف مصر من تطورات الأوضاع في غزة والسودان ولبنان، فضلا عن ملف الأمن المائي المصري والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مؤكداً ان قضية المياه تعد قضية وجودية لمصر.
 

وعلى صعيد العلاقات المصرية الكورية، أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور اللافت في العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مستعرضاً التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، ولاسيما في قطاعات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، معرباً عن التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.


 

الشراكة الكورية–الأفريقية

كما أشاد وزير الخارجية بالشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً للتعاون التنموي، مؤكداً أهمية الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة، معرباً عن التطلع لمواصلة تنفيذ برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. 


واختتم الوزير محاضرته بالتأكيد على أهمية الحوار بين الشعوب والثقافات المختلفة باعتباره ركيزة أساسية لدعم السلام والتنمية المستدامة، معرباً عن التطلع لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية.

وزير الخارجية هانكوك جامعة هانكوك الكورية السياسة الخارجية المصرية محاضرة وزير الخارجية سياسة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

وائل جمعة

لماذا اختار الأهلي وائل جمعة مديرا للكرة؟ أحمد جلال يكشف الأسباب

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

سماع الشهود في محاكمة 43 متهما بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر.. بعد قليل

المتهم

بعد قليل.. نظر استئناف فتاة الأتوبيس على حكم براءة المتهم بالتحرش بها

المتهم

من أجل اللعب.. القبض على طالب أدى بسيارته حركات استعراضية في دمياط

بالصور

لفطار شرقي.. طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد