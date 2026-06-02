الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تراجع أسعار النفط مع استمرار الغموض حول وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

أ ش أ

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم (الثلاثاء) ، لكنها حافظت على معظم مكاسبها القوية المسجلة في الجلسة السابقة، في ظل استمرار حالة الغموض بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وساهمت مؤشرات على احتمال تهدئة التوترات بين إسرائيل ولبنان في منح الأسواق بعض الارتياح بشأن الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، مع غياب أي مؤشرات واضحة على إعادة فتحه بشكل فوري.

وانخفضت عقود خام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.4% لتسجل 94.58 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 91.83 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا ارتفاعًا تجاوز 4% خلال جلسة الإثنين بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية .

وارتفعت أسعار النفط أمس الإثنين بعدما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أوقفت إرسال الرسائل إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء، ما أثار تساؤلات حول مدى قرب التوصل إلى اتفاق سلام، خلافًا لما كانت واشنطن قد أشارت إليه سابقًا.

وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارات متناقضة بشأن المحادثات مع إيران، حيث قال في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إنه لا يهتم بتوقف إيران عن الرد على المفاوضات.

وفي المقابل، أكد ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المحادثات مع إيران تشهد تقدمًا سريعًا.

كما أفادت تقرير اعلامية بأن إيران تسعى إلى التوصل لاتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، إلا أن الوضع الفعلي للمفاوضات لا يزال غير واضح.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات الجوية يوم الإثنين، ما زاد من الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار القائم وأثار مزيدًا من الشكوك حول فرص التوصل إلى اتفاق سلام.

وفي المقابل، أشارت الأنباء المتعلقة بإعلان وقف إطلاق نار جزئي بين جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وإسرائيل إلى احتمال حدوث تهدئة في الصراع الإقليمي.

وجاء ذلك خصوصًا بعد تراجع إسرائيل عن خططها لتنفيذ توغل عسكري أوسع داخل لبنان، وهو ما عزز آمال الأسواق بإمكانية خفض حدة التوترات في الشرق الأوسط.

