أخبار العالم

اليوان الصيني يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات أمام الدولار الأمريكي

أ ش أ

ارتفع اليوان الصيني، بشكل طفيف أمام الدولار اليوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات، إلا أن المكاسب ظلت محدودة مع استمرار المستثمرين في تقييم تطورات محادثات السلام في الشرق الأوسط بحذر.

وصعد اليوان، داخل الصين إلى مستوى 6.7621 مقابل الدولار خلال التعاملات الصباحية، وهو أقوى مستوى له منذ فبراير 2023، قبل أن يتداول عند 6.7625 مقابل الدولار؛ وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وسار اليوان، المتداول خارج الصين في الاتجاه نفسه، ليتداول آخر مرة عند 6.7609 مقابل الدولار.

وأعلن لبنان أمس الإثنين ، عن وقف إطلاق نار جزئي بين حزب الله وإسرائيل، في خطوة تمثل خفضًا محدودًا للتصعيد في صراع أودى بحياة الآلاف وساهم في تأجيج الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأوسع مع إيران.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وقد تنهي اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى الحرب في لبنان.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة “بوتيرة سريعة”.

وقال محللو بنك "إيه إن زد" الأسترالي في مذكرة: “لا تزال الأسواق تأمل في أن تنجح الولايات المتحدة وإيران قريبًا في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز”.

ورفع البنك توقعاته لقوة اليوان خلال الربعين الثاني والثالث إلى 6.75 و6.73 على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.80 و6.75 صدرت الشهر الماضي، وذلك “لعكس قوة اليوان الأخيرة مع الإبقاء على المستهدف لنهاية العام عند 6.70”.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر التعادل الرسمي عند 6.8187 مقابل الدولار، وهو أضعف بمقدار 467 نقطة أساس من تقديرات بلغت 6.7720.

ويُسمح لليوان الفوري بالتداول ضمن نطاق 2% صعودًا أو هبوطًا حول سعر التعادل الرسمي يوميًا.

واستنادًا إلى سعر التعادل الرسمي المعلن اليوم الثلاثاء، ارتفعت القيمة المرجحة تجاريًا لليوان مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين، وفقًا لمؤشر سلة عملات سي إف إي تي إس، إلى مستوى يقترب من أعلى مستوى في 16 شهرًا عند 100.9، بحسب حسابات استنادًا إلى البيانات الرسمية.

وأصبح اليوان الصيني من بين أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير، بينما يتوقع محللو باركليز أن يواصل اليوان التفوق على العملات النظيرة.

وقال المحللون: “رغم وجود مجال لمزيد من الأداء المتفوق، فإننا نعتقد أن السلطات ستصبح أكثر قلقًا إذا تجاوز المؤشر مستوى 102، إذ سيقوده ذلك إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022 تقريبًا”.

وارتفع اليوان بنسبة 3.3% أمام الدولار منذ بداية العام، بينما صعد مؤشر سلة عملات سي إف إي تي إس بنحو 3% خلال الفترة نفسها.

وأشار متعاملون ومحللون إلى أن الارتفاع المفرط لقيمة العملة قد يضر بالقدرة التنافسية للصادرات الصينية.

كما واصل البنك المركزي تحديد أسعار تعادل رسمية أضعف من المتوقع، وهي خطوة فسرها المشاركون في السوق على نطاق واسع باعتبارها محاولة للحفاظ على استقرار السوق.

