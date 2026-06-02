ولايتي: إيران ومحور المقاومة سيبقيان إلى جانب الشعب اللبناني حتى النهاية

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن إيران ومحور المقاومة سيبقيان إلى جانب الشعب اللبناني حتى النهاية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مستشار قائد الثورة الإسلامية قال في تصريح له، إن قصف الضاحية الجنوبية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار يعكسان استعجال الكيان المصطنع لإنهاء تاريخه المشؤوم.

وأضاف، لقد بدأتم أنتم التصعيد، لكن خلافاً لحالة التفرج والجمود السائدة لدى بعض أطراف المنطقة، فإن إيران ومحور المقاومة سيظلان حتى النهاية إلى جانب الشعب اللبناني العزيز، بكل مكوناته، من المسلمين إلى الموارنة.

وتابع، إن التاريخ يعيد نفسه، وهناك ردٌّ من طراز "ذات السلاسل" في الطريق، ليكسر قيود الأسر والعبودية.

واختتم حديثه بالقول، نحن من سيضع النقطة الأخيرة في هذا الكتاب.