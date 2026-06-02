شبانة: محمد صلاح ونجوم المنتخب لا يستحقون ما يُثار حول معسكر أمريكا

أكد الإعلامي محمد شبانة دعمه الكامل لمنتخب مصر الوطني، مشيدًا بجهود اللاعبين والجهاز الفني وكافة الجهات التي ساهمت في توفير أفضل الظروف للمنتخب خلال معسكره المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "رجالتنا على العهد والوعد، ومنتخب مصر ولاعبيه والجهاز الفني هم نمبر وان، كما أتوجه بالشكر لاتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة وكل المسؤولين في الدولة الذين وفروا كل شيء للمنتخب، وكذلك الشركة المتحدة التي ساهمت في توفير مباريات ودية ومعسكر إعداد في أمريكا".

وأضاف: "المصريون دائمًا على العهد، وأشكر أيضًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. والمهندس خالد عبدالعزيز كان وكأنه يستمع لما قلته أمس، لأنني كنت منزعجًا من بعض ما يُثار في وسائل الإعلام بشأن التشكيك في المنظومة المالية الخاصة بمنتخب مصر".

وتابع: "النائب الذي تقدم بطلب إحاطة في البرلمان لا يعلم تفاصيل ما يحدث داخل المعسكرات أو المتطلبات الخاصة بها، خاصة أن بعثة المنتخب ستستمر في الولايات المتحدة لمدة تقارب شهرًا كاملًا".

وأشار شبانة إلى الاهتمام الجماهيري الكبير بالمنتخب في الولايات المتحدة، قائلًا: "هناك جماهير تقف لمتابعة تدريبات منتخب مصر ومحمد صلاح ونجوم الفريق، بينما نتحدث نحن في أمور لا جدوى منها ولا يصح تداولها بهذا الشكل".

واستكمل: "الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، راجع ميزانية منتخب مصر في أمريكا أكثر من مرة، وهو لا يتحدث إلا في الوقت المناسب ومن خلال القنوات الرسمية".

وأكد شبانة أن النقد الفني أمر طبيعي ومطلوب، موضحًا: "النقد في إطاره الطبيعي لأداء المنتخب أو لاختيارات اللاعبين أمر مشروع، لكن يجب أن يكون بعيدًا عن التجاوزات أو التشكيك غير المبرر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ما هو شعور محمد صلاح وباقي اللاعبين عندما يشاهدون ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المنتخب وبعض اللاعبين مثل أحمد فتوح وإمام عاشور، إلى جانب الحديث المستمر عن ميزانية المنتخب؟".