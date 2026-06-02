أيمن يونس: غياب مصطفى محمد خسارة كبيرة لمنتخب مصر في المونديال

أشاد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، بتجمع رموز القلعة البيضاء خلال الموسم الماضي في أكثر من مباراة، قائلًا، هذا المشهد لا يحدث في أي نادِ في العالم.

قال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أبناء الزمالك لا ينظرون لأي خلافات شخصية، ويضعون مصلحة القلعة البيضاء فوق أي اعتبار.

ووجه الفيلسوف رسالته لمجلس إدارة نادي الزمالك مطالبًا بحل كافة قضايا النادي من إيقاف القيد وضم لاعبين جدد قبل بداية الموسم المُقبل، والذي ستكون فيه المنافسة أقوى على الصعيد الفني.

وتطرق أيمن يونس للحديث حول الاختيارات الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم، مشددًا على أنه لا يوجد مدير فني يتم محاسبته على الاختيارات الفنية، وإنما تكون المحاسبة دائمًا على النتائج التي يحققها.

وأضاف، بدون شك غياب مصطفى محمد يمثل خسارة فنية كبيرة لخط هجوم منتخب مصر في كأس العالم، ومحمد شحاتة ومحم إسماعيل يستحقان المشاركة في المونديال.

وأتم أيمن يونس تصريحاته مؤكدًا، كل الدعم لمنتخب مصر في مشواره بكأس العالم، مشددًا على أن نتيجة مواجهة البرازيل الودية هامة وسيترتب عليها الكثير في مشوار المونديال.