حسين عبد اللطيف: فخور باللاعبين وحققنا هدفنا بالتتويج بميدالية بعد غياب 29 سنة

قال حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني تحت 17 عامًا إنه فخور بما قدمه لاعبوه في مشوارهم بكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية، عقب الفوز على المنتخب المغربي صاحب الأرض بنتيجة 2-0.

وأضاف عبداللطيف: "حققنا هدفنا الأول بالتأهل لنهائيات كأس العالم، وكان هدفنا التالي هو التواجد بين الأربعة الكبار وتحقيق ميدالية".

وواصل المدير الفني لمنتخب الناشئين: "خاننا التوفيق في ركلات الترجيح أمام تنزانيا بالدور نصف النهائي، لكن التتويج بالميدالية البرونزية، على حساب حامل اللقب، وصاحب الأرض عمل كبير، خاصة أننا حققنا الميدالية الثانية في تاريخ مشاركات مصر بالبطولة، والأولى منذ 29 عامًا".