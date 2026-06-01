منتخب الناشئين يواجه المغرب في صراع الميدالية البرونزية بكأس أمم إفريقيا

رباب الهواري

يخوض منتخب مصر تحت 17 عامًا مواجهة قوية ومهمة مساء اليوم الإثنين أمام منتخب المغرب، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة الصغار إلى إنهاء مشوارهم في البطولة بحصد الميدالية البرونزية وتحقيق نتيجة إيجابية قبل المشاركة في كأس العالم المقبلة.

طموح مصري لإنهاء البطولة على منصة التتويج

يدخل منتخب مصر المباراة بطموحات كبيرة لتعويض الإخفاق في الدور نصف النهائي، بعدما ودع حلم المنافسة على اللقب إثر خسارته أمام منتخب تنزانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في استعادة التوازن سريعًا والظهور بصورة قوية أمام المنتخب المغربي، خاصة أن الفريق قدم مستويات جيدة خلال مشواره في البطولة ونجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر عام 2026.

المغرب يبحث عن تعويض خسارة نصف النهائي

على الجانب الآخر، يسعى منتخب المغرب لتحقيق الفوز وإنهاء البطولة بالمركز الثالث، بعد أن فقد فرصة التأهل إلى المباراة النهائية عقب خسارته أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح، إثر انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعد المواجهة المرتقبة فرصة للمنتخبين من أجل مصالحة جماهيرهما، بعد ضياع حلم الوصول إلى النهائي، في ظل امتلاك كل منهما مجموعة مميزة من اللاعبين الواعدين القادرين على تقديم مباراة قوية ومثيرة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر والمغرب اليوم الإثنين الموافق الأول من يونيو 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الخامسة، صاحبة الحقوق الحصرية لبث منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين، حيث ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهة قوية لحسم صاحب الميدالية البرونزية.

