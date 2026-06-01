قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش استثناءات.. أحمد موسى يهاجم الحركة المدنية: بيانها هزيل ويخدم مصالح محددة
حسام حسن حسم الأمر .. ما ترتيب شارة قيادة منتخب مصر في كأس العالم؟
رواق الأزهر: قانون الأسرة الجديد لم يعرض علينا
تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها
كأس الأمم الأفريقية للناشئين.. منتخب مصر يتقدم على المغرب في الشوط الأول
برلماني: رأس المال العالمي يفتقر لأدنى مقومات الأمان
اسمي الحقيقي ماهيتاب.. مي عز الدين تكشف عن صاحب نصيحة تغيير اسمها
خالد الدرندلي: بعثة المنتخب تضم 59 فردا فقط ضمن القائمة الرسمية
مفاجأة في أسعار المانجو 2026 .. الكيلو يبدأ من 25 جنيهًا لهذه الأصناف
صبا مبارك تكشف سر مشاركتها في مسلسل ورد على فل وياسمين
رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد
أسعار الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2026.. تراجع جديد وعيار 21 يفقد 50 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
عادل نصار

كشف خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، تفاصيل جديدة بشأن بعثة المنتخب، مشيرا إلى أن لدينا طبيبا يوجه فندق الإقامة بشأن طعام اللاعبين.
 

الشركة المنظمة لبعثة المنتخب تعمل بالتزام شديد

وأضاف خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، في مداخلة هاتفية لبرنامج من ماسبيرو، المذاع عبر قناة الأولي، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا تفاؤلا كبيرا وتوجد روح حلوة في البعثة للمنتخب، متابعا أن الشركة المنظمة لبعثه المنتخب تعمل بالتزام شديد.

محمد صلاح

الكابتن حسام حسن كان يريد شهر إعداد قبل كأس العالم

وتابع خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، أن هناك فريق في التوقيت سبع ساعات والطقس جيد، مشيرا إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني الكابتن حسام حسن كان يريد شهر إعداد قبل كأس العالم.

محمد صلاح

محمد صلاح لم يظهر أي شيء بعد خبر اقالة المدير الفني لنادي ليفربول

وأشار خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، إلى أن محمد صلاح لم يظهر أي شيء بعد خبر إقالة المدير الفني لنادي ليفربول أرني سلوت، قائلا: "محمد صلاح لاعب محترف ومش بيظهر أي حاجة وله ثقل ومشينا النهاردة والأمريكان بيجروا وراه علشان يتصوروا".

رحيل مدرب ليفربول 

فيما أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، رحيل مدربه الهولندي آرني سلوت عن تدريب الفريق.
وذكر ليفربول في بيان رسمي: "لا داعي للقول إن هذا كان قرارًا صعبًا بالنسبة لنا كنادٍ، المساهمة التي قدمها آرني لليفربول منذ انضمامه كانت كبيرة ومؤثرة، والأهم من كل شيء بالنسبة للجماهير ولنا أنها كانت ناجحة".

وأضاف البيان: "بالتالي، لا يمكن أن يكون تقديرنا لكل ما حققه أكبر مما هو عليه، خاصة أن ذلك كان قائمًا على أخلاقيات عمل عالية، واجتهاد، ومستوى من الخبرة أكد لنا أكثر أنه قائد مميز في مجاله".

وأوضح: "منذ اللحظة الأولى التي التقينا فيها آرني، كان واضحًا فورًا أنه شخص لا يكتفي بتحمل المسؤولية، بل يحتضنها بكل ترحيب، وقد ظهر ذلك عندما وافق على تولي تدريب الفريق، وعندما قادنا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وطوال الموسم المنتهي حين واجه تحديات وأعباء كبيرة".

وتابع: "في الوقت نفسه، توصلنا بشكل جماعي إلى أن التغيير أصبح ضروريًا لكي يواصل النادي التقدم للأمام. ومرة أخرى، يجب التأكيد على أن هذا القرار لم يتم اتخاذه بسهولة، بل العكس تمامًا".

وذكر بيان ليفربول: "نود أن ننتهز هذه الفرصة لتسجيل تقديرنا لآرني، الذي سيظل دائمًا يحتل مكانة خاصة في تاريخ هذا النادي باعتباره المدرب الذي قاد ليفربول لتحقيق لقب الدوري العشرين. ذلك الإنجاز الذي أصبح أكثر روعة لأنه تحقق في موسمه الأول مع الفريق بُني على تدريب وقيادة استثنائيين يوميًا".

وأشار إلى "سلوت ساعد النادي على تجاوز واحدة من أصعب الفترات الممكنة بعد فقدان دييوغو جوتا، التعاطف والإنسانية اللذان أظهرهما خلال تلك الفترة قالا الكثير عن شخصيته كإنسان، وبالتالي، لا يسعنا سوى أن نتمنى لآرني كل التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته التدريبية، مع توقعنا أن يواصل تحقيق النجاح، ونقول ذلك ونحن نعلم أن إرثه مع ليفربول سيظل محفوظًا، وسيزداد قيمة ومعنى مع مرور السنوات والعقود".

وشدد البيان على أن "القرار الذي توصلنا إليه قائم على إيمان بأن مسار الفريق في المرحلة المقبلة يحتاج إلى تغيير في الاتجاه، وهذا لا يقلل إطلاقًا من العمل الذي قام به آرني هنا، ولا من الاحترام الذي نحمله له، كما أنه ليس انعكاسًا لقدراته. بل إنه ببساطة يعكس الحاجة إلى نهج مختلف".

وختم:"يرحل آرني ومعه امتناننا، ولقب الدوري الإنجليزي باسمه، ومعرفته بأنه وعائلته سيكونون دائمًا موضع ترحيب في أنفيلد".

فابريزيو رومانو

من جانبه، كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات أن إدارة ليفربول قررت إنهاء مشوار مدربها آرني سلوت مع الفريق بشكل فوري عقب مراجعة شاملة لأداء الموسم، ليُسدل الستار على تجربة المدرب الهولندي مع الريدز.

وأوضح أن أندوني إيراولا مدرب بورنموث سابقا يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق، ويُعد الخيار المفضل لدى إدارة النادي لخلافة سلوت في المرحلة المقبلة.
 

محمد صلاح سلوت ليفربول اقالة المدير الفني صلاح خالد الدرندلي بعثة المنتخب كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فارسكور

بالصور .. إزالة الإشغالات بشوارع فارسكور بدمياط

عيد الأضحى المبارك

فعاليات وأنشطة مميزة بمكتبة مصر العامة في أسوان

جامعة الزقازيق

مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 5098 حالة خلال أيام عيد الأضحى

بالصور

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد