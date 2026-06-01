تامر الحبال: المبادرات الرئاسية أحدثت نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية للطلاب

أشاد المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، بما حققته المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم من نتائج واسعة النطاق، مؤكدًا أن نجاح الدولة في فحص أكثر من 10 ملايين و816 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجاري يعكس تحولًا حقيقيًا في فلسفة الرعاية الصحية من الاكتفاء بالعلاج إلى التركيز على الوقاية والاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن المبادرة لا تقتصر أهميتها على إجراء الفحوصات الطبية، بل تمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال الجديدة، خاصة أن الأنيميا والسمنة والتقزم من التحديات التي قد تؤثر على النمو السليم للطفل وقدرته على التعلم والتحصيل الدراسي والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الوصول إلى هذا العدد الضخم من الطلاب في مختلف المحافظات يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ برامج صحية واسعة التأثير، والوصول بالخدمة إلى مستحقيها داخل المدارس، بما يسهم في اكتشاف الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو تدخل علاجي في مراحل مبكرة.

وأشار الحبال إلى أن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية نجحت في ترسيخ مفهوم الرعاية الاستباقية، وأصبحت تمثل أحد أهم أدوات تحسين جودة الحياة للمواطنين، لافتًا إلى أن الاهتمام بصحة الأطفال يعكس رؤية شاملة تعتبر الإنسان محورًا أساسيًا في عملية التنمية.

وأكد الحبال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى ملف الصحة اهتمامًا غير مسبوق، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان يبدأ من توفير الرعاية الصحية السليمة، وأن التنمية الحقيقية لا يمكن تحقيقها دون أجيال تتمتع بصحة جيدة وقدرة أكبر على التعلم والإبداع والإنتاج.

ولفت الحبال إلى أن النتائج المعلنة للمبادرة تمثل خطوة مهمة في مسار بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة، وتعكس نجاح الدولة في التعامل مع القضايا الصحية المؤثرة على الأطفال من منظور علمي وتنموي يضع مصلحة الأجيال القادمة في مقدمة الأولويات.