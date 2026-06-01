قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ للدولار الآن مقابل الجنيه في أول يوم عمل للبنوك
السفير التركي بالقاهرة: فلسطينية من غزة أشادت بكرم المصريين بعد فقدان منزلها
أرباح الشركات .. مشروع قانون جديد لدعم الخزانة العامة | اعرف النسب الضريبية
ترامب : إيران تريد إبرام اتفاق .. والأمور ستسير على ما يرام في النهاية
انفراجة في أزمة الزمالك.. تراجع عقوبات إيقاف القيد إلى 16 قضية
مصر وتركيا تبحثان إحداث نقلة تعاون نوعية في مجالات الطاقة والتعدين
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت
تصعيد دبلوماسي ضد الاحتلال .. السعودية تدين العدوان الإسرائيلي وتؤكد دعم سيادة لبنان
رسمياً .. وائل جمعة مديرا للكرة بالنادي الأهلي
مصر: الهجمات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج
إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026
واشنطن تطلق سباق تسلح جديدًا.. 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية في الطريق| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعليم الشيوخ: تطوير القطاع بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف التعليم في صدارة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، والمحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وقال نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتطوير منظومة التعليم العام والعالي تعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء العقول وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة المستقبل، بما يتوافق مع متطلبات الثورة التكنولوجية والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والدولية

وأشار وكيل تعليم الشيوخ إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من توسع كبير في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والدولية، إلى جانب تطوير المدارس والبنية التحتية التعليمية، يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التعليم المصري، ويؤكد جدية الدولة في توفير تعليم عصري ومتطور لجميع المواطنين دون تمييز.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الوصول إلى 129 جامعة بمختلف أنواعها يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تنويع مسارات التعليم وتوفير تخصصات حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على المنافسة والإبداع.

جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر

وأضاف نادر نسيم أن الاهتمام المتزايد بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر يعكس الثقة المتنامية في جودة التعليم المصري، مؤكدًا أن الجامعات المصرية أصبحت إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، بما تملكه من تاريخ أكاديمي عريق وقدرة على بناء جسور التواصل الثقافي والعلمي مع مختلف دول العالم.

وشدد نائب بني سويف. على أن تطوير التعليم العام يمثل حجر الزاوية في مشروع الجمهورية الجديدة، حيث تستهدف الدولة الانتقال من أنماط التعليم التقليدية إلى منظومة حديثة تقوم على الفهم والإبداع والتفكير النقدي واكتساب المهارات، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية وتحقيق طموحات الدولة المصرية خلال العقود المقبلة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده منظومة التعليم من تطوير مستمر هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الوطن، وخطوة أساسية نحو بناء مجتمع المعرفة وتعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

مجلس الشيوخ السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب نادر يوسف نسيم الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

تعليم الشيوخ: تطوير القطاع بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر

النائبة سچى عمرو هندي

برلمانية: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يهدد أمن واستقرار المنطقة

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: لدينا مقترح لتعديل الرسوم لرفع الإيرادات إلى 100 مليون جنيه

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد