قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: الهجمات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج
إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026
واشنطن تطلق سباق تسلح جديدًا.. 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية في الطريق| تفاصيل
رد حاسم من التعليم على مطالب صرف حافز التدريس للموجهين والأخصائيين
مصر وباكستان يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي
التصعيد يتجدد على الجبهة اللبنانية.. تهديدات إسرائيلية وغارات مكثفة تنذر بتوسيع نطاق المواجهة
كروت متابعة وعزل فوري.. إجراءات مصرية صارمة للحجر الصحي بسبب تفشي إيبولا
الأوقاف : كن راضيا .. وإيَّاك والتباهي .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب الخطيب
نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات
مصر: اقتحامات الأقصى والانتهاكات المتصاعدة في القدس والضفة تؤجج التوتر وتقوض الاستقرار
الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: لدينا مقترح لتعديل الرسوم لرفع الإيرادات إلى 100 مليون جنيه

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب
اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

قال المهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل التكاليف والرسوم المعمول بها حاليا، بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، بهدف معالجة العجز السنوي الذي تواجهه المصلحة، في ظل تقديم معظم خدماتها بالمجان أو برسوم محدودة، مشيرا إلى أن المقترح حظي بموافقة مبدئية من وزير الصناعة وتم رفعه إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتماده.

وأوضح أن المصلحة تضم هيكلا مركزيا يشمل الرئاسة العامة و 16 فرعا على مستوى الجمهورية، وتتمثل مهمتها الأساسية في الرقابة على جودة المنتجات داخل المصانع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها بالأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن طبيعة عمل المصلحة ذات طابع خدمي ورقابي، وهو ما يفسر محدودية إيراداتها، موضحا أن أغلب الخدمات تقدم بشكل مجاني، باستثناء بعض الرسوم البسيطة المرتبطة بخدمات محددة.

وأضاف أن موارد المصلحة تشمل رسوم تراخيص غلايات المصانع وتجديدها، واعتماد مراكز صيانة السيارات والأجهزة، إلى جانب عدد من الخدمات الفنية والرقابية الأخرى.

وأكد رئيس المصلحة أن من بين اختصاصاتها اعتماد مراكز الصيانة وفقا لمعايير تشمل توافر المساحات المناسبة والكوادر الفنية المؤهلة وبرامج التدريب، فضلا عن التأكد من توافر قطع الغيار الأصلية، كما تتولى إصدار الموافقات الفنية المسبقة لبعض الأنشطة، خاصة المتعلقة باستيراد السيارات، لضمان وجود منظومة صيانة متكاملة.

ولفت إلى أن المصلحة تشارك في اللجنة الثلاثية لمكافحة المخدرات، كما تضطلع بدور رقابي في متابعة المواد ثنائية الاستخدام التي يمكن توظيفها في أغراض صناعية أو غير مشروعة، بما يعزز منظومة الأمن الصناعي.

وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضح أمين أن رسوم اعتماد مراكز الصيانة لا تتجاوز 1500 جنيه، بينما تبلغ رسوم التجديد نحو 500 جنيه فقط، مؤكدا أن جزءا كبيرا من الخدمات يقدم دون مقابل أو برسوم رمزية.

وشدد على أن المقترح الجديد لتعديل الرسوم من شأنه رفع الإيرادات إلى نحو 100 مليون جنيه سنويا، بما يسهم في تقليص العجز المتوقع البالغ نحو 90 مليون جنيه، مع الحفاظ على التوازن بين تقديم الخدمة العامة وعدم تحميل القطاع الصناعي أعباء إضافية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، والمخصص لمناقشة مشروع موازنة مصلحة الرقابة الصناعية وخطتها للعام المالي 2026/2027،

رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة وزارة المالية هيئة الرقابة الإدارية مجلس الوزراء المنتجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

تعليم الشيوخ: تطوير القطاع بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر

النائبة سچى عمرو هندي

برلمانية: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يهدد أمن واستقرار المنطقة

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: لدينا مقترح لتعديل الرسوم لرفع الإيرادات إلى 100 مليون جنيه

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد