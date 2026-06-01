برلمانية: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يهدد أمن واستقرار المنطقة

أعربت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، عن إدانتها الشديدة للتصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن التوسع في العمليات العسكرية يمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة الدولة اللبنانية، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأكدت “هندي” أن الموقف المصري الثابت، الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، يعكس حرص الدولة المصرية على حماية أمن واستقرار الدول العربية، ورفضها الكامل لأي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة أو المساس بسيادة ووحدة أراضي الدول الشقيقة.

الموقف المصري الداعم للبنان

وأشادت عضو مجلس النواب بالموقف المصري الداعم للبنان ومؤسساته الوطنية، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها الشرعية من أداء دورها الكامل في بسط سلطتها على كامل أراضيها.

وحذرت النائبة سچى عمرو هندي من خطورة استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، وما قد يترتب عليه من اتساع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، في وقت تتطلب فيه الظروف الراهنة تغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية، بدلًا من السياسات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات وتهديد السلم والأمن الإقليميين.

وقف التصعيد بشكل فوري

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما لوقف التصعيد بشكل فوري، والعمل على حماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكدة أن تحقيق الأمن والاستقرار لن يكون إلا من خلال احترام قواعد القانون الدولي وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها.