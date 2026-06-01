قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: الهجمات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج
إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026
واشنطن تطلق سباق تسلح جديدًا.. 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية في الطريق| تفاصيل
رد حاسم من التعليم على مطالب صرف حافز التدريس للموجهين والأخصائيين
مصر وباكستان يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي
التصعيد يتجدد على الجبهة اللبنانية.. تهديدات إسرائيلية وغارات مكثفة تنذر بتوسيع نطاق المواجهة
كروت متابعة وعزل فوري.. إجراءات مصرية صارمة للحجر الصحي بسبب تفشي إيبولا
الأوقاف : كن راضيا .. وإيَّاك والتباهي .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب الخطيب
نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات
مصر: اقتحامات الأقصى والانتهاكات المتصاعدة في القدس والضفة تؤجج التوتر وتقوض الاستقرار
الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين استمرار المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الكيان

اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى في حماية الشرطة
اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى في حماية الشرطة
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات استمرار اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، وقيامهم برفع علم كيان الاحتلال داخل باحاته وممارسة أعمال ورقصات استفزازية في انتهاك صارخ لقدسية المسجد، واستفزاز متعمد لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأكد اليماحي، أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدًا خطيرًا واستمرارًا لسياسات كيان الاحتلال الرامية إلى فرض واقع جديد في مدينة القدس، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولة فرض سيادة مزعومة على المسجد الأقصى المبارك، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى 

وحذر اليماحي، من أن استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة على المسجد الأقصى المبارك، بالتوازي مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقوض جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك سيظل حقًا خالصًا للمسلمين، وأن جميع محاولات كيان الاحتلال لتغيير هويته أو طمس طابعه العربي والإسلامي محكوم عليها بالفشل.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه وقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة كيان الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

https://youtu.be/w1ppoY59jtY

البرلمان العربي المسجد الأقصى المسجد الأقصى المبارك الاحتلال محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي المستوطنين مدينة القدس قطاع غزة فلسطين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

تعليم الشيوخ: تطوير القطاع بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر

النائبة سچى عمرو هندي

برلمانية: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يهدد أمن واستقرار المنطقة

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: لدينا مقترح لتعديل الرسوم لرفع الإيرادات إلى 100 مليون جنيه

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد