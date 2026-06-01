دانيا عرايسي: الدعم الإيراني للبنان قد يتخذ طابعا عسكريا في المرحلة المقبلة

قالت دانيا عرايسي كبيرة المحللين في معهد نيو لاينز، إنّ التطورات المتعلقة بالدعم الإيراني للبنان لا تزال غير محسومة، مشيرةً، إلى أن هذا الدعم قد يتخذ طابعًا عسكريًا في المرحلة المقبلة، في ظل تعثر المفاوضات وعدم خروجها بنتائج ملموسة حتى الآن.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الإيراني المعلن يعكس دعمًا كاملًا للبنان، في وقت تم فيه تعليق المسار الدبلوماسي ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا الدعم وما إذا كان سيتحول إلى دعم عسكري مباشر خلال الساعات المقبلة.

وتابعت، أن حزب الله لا يبدو مستعداً لتسليم سلاحه، وهو ما يضع لبنان في موقف بالغ الصعوبة، لافتة إلى أن تحركات الحزب تتأثر بشكل مباشر بسير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أنه في كل مرة تتعثر فيها هذه المفاوضات، يتجه حزب الله إما إلى مهاجمة إسرائيل أو توجيه تهديدات لها، معتبرة أن ذلك يعكس ارتباطاً بين سلوك الحزب ومسار التفاهمات الإيرانية الأمريكية.

وأكدت كبيرة المحللين في معهد نيو لاينز أن المرحلة المقبلة قد تشهد خيارات عسكرية على الأرض، خاصة في ظل عدم ثقة الجيش الإسرائيلي في الحكومة اللبنانية والقوات اللبنانية، ورؤيته للحاجة إلى إنهاء المهمة عبر تنفيذ عمليات مباشرة لنزع سلاح حزب الله، بحسب تقديرها.

