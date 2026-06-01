خبير علاقات دولية : مصر تقود جهودًا مكثفة لاحتواء أزمات المنطقة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن التحركات المصرية تجاه القضايا والأزمات الإقليمية تشهد نشاطًا واضحًا وملموسًا، سواء فيما يتعلق بالتوترات الأمريكية الإيرانية أو التطورات المتسارعة في لبنان وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وقال أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لاحتواء الصراعات وإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم فرنسا، بما يسهم في تعزيز فرص التهدئة ومنع اتساع دائرة النزاعات.

وأضاف أن مصر تبذل جهودًا متواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة، مؤكدًا أن التحرك المصري يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية وحرصها على حماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة.

إسرائيل تنتهك مقدرات الشعب اللبناني

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك مقدرات الشعب اللبناني وتسعى إلى تكرار ما شهدته غزة من دمار ومعاناة إنسانية في لبنان، الأمر الذي يجعل الدور المصري في دعم التهدئة ووقف التصعيد أكثر أهمية في المرحلة الحالية.