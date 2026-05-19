خبير علاقات دولية: دول الخليج تتحرك لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران

أكد الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية، أن التحركات الخليجية الرامية إلى احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تأتي في إطار السعي لتجنب تداعيات أي مواجهة عسكرية واسعة قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن المخاوف الخليجية لا ترتبط فقط بالضربة العسكرية المحتملة، وإنما بما قد يترتب عليها من رد فعل إيراني قد يهدد استقرار المنطقة ويؤثر على المصالح الحيوية لدولها.

وأشار إلى أن دول الخليج تدرك خطورة انزلاق الأوضاع إلى مرحلة التصعيد المفتوح، خاصة في ظل احتمالات توجيه إيران ردودًا انتقامية قد تمتد آثارها إلى عدة دول بالمنطقة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن الأزمة الراهنة لم تعد مقتصرة على إيران وإسرائيل فحسب، بل أصبحت مرتبطة بتوازنات وتحركات قوى دولية كبرى، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، موضحًا أن طهران تستند إلى دعم سياسي وعسكري وتقني يعزز من قدرتها على المواجهة والصمود.

ولفت إلى أن إيران ما زالت تمتلك عددًا من أدوات الردع والضغط، من بينها التهديد بالتأثير على كابلات الإنترنت الدولية وفرض رسوم على بعض الخدمات، فضلًا عن مواصلة تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.