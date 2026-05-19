مدرب إيران: نواجه تحديًا كبيرًا قبل كأس العالم بسبب غياب المباريات الرسمية

أكد أمير قالينوي، المدير الفني لمنتخب إيران، أن الجهاز الفني يواجه صعوبات كبيرة في تجهيز الفريق لنهائيات كأس العالم، في ظل المعسكر التحضيري المقام حاليًا في تركيا، بسبب ابتعاد معظم اللاعبين عن المباريات الرسمية لفترة طويلة.

وأوضح قالينوي أن توقف الدوري الإيراني للمحترفين منذ أواخر فبراير الماضي، عقب الأحداث التي شهدتها البلاد، أثر بشكل مباشر على جاهزية اللاعبين، خاصة أن أغلب العناصر المحلية لم يشاركوا في أي منافسات رسمية منذ أسابيع طويلة، مكتفين بالمعسكرات التدريبية فقط.

وقال مدرب إيران إن قائمته الأولية تضم 30 لاعبًا، بينهم 22 لاعبًا من الدوري المحلي، لافتًا إلى أن الفريق خاض برنامجًا إعدادياً سابقًا في طهران، إلى جانب مباراتين وديتين في أنطاليا خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف قالينوي، في تصريحات إعلامية، أن مستوى الجاهزية الحالي لا يرضيه بشكل كامل، لكنه أكد أن المعسكر الحالي في تركيا، الممتد لعدة أسابيع، يمكن أن يساهم في تحسين الجوانب البدنية والفنية بنسبة تصل إلى 25%.

وأوضح أن المنتخب بحاجة لرفع مستوى اللاعبين المحليين لمواكبة متطلبات كرة القدم الحديثة، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا في معدلات الأعمار، لكن ما زالت هناك جوانب فنية تحتاج إلى العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراة ودية أمام جامبيا في 29 مايو الجاري، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا قبل الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأول من يونيو.

كما يسعى الاتحاد الإيراني لترتيب مواجهة ودية إضافية خلال المعسكر، إلى جانب مباراة أخرى مغلقة في الولايات المتحدة ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

ويستعد المنتخب الإيراني لخوض منافسات كأس العالم ضمن مجموعة تضم نيوزيلندا وبلجيكا، إضافة إلى مواجهة قوية أمام منتخب مصر في ختام دور المجموعات.