انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بأكتوبر

انقلبت سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة أكتوبر، ما تسبب في حالة من التكدس وتعطّل الحركة المرورية لفترة حتى تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير السيارات بصورة طبيعية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة والتعامل مع آثار الحادث.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق، الأمر الذي أدى إلى تعطّل جزئي بالحركة المرورية، فيما عملت الجهات المختصة على رفع السيارة من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات أمام المارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب وملابسات وقوع الحادث.