خطاب رسمي من سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التنازل عن حصة التذاكر للزمالك

كشف مصدر عن خطاب نادي سيراميكا كليوباترا لـ الجهات المعنية بشأن حصته في التذاكر وإهدائها لنادي الزمالك خلال المباراة المرتقبة بينهما في ختام بطولة الدوري المصري.

وتبين وفق الخطاب أن نادي سيراميكا كليوباترا بالفعل تنازل عن 15000 تذكرة لصالح نادي الزمالك وفق البيان الصادر عن النائب محمد أبو العينين أمس.

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانا يؤكد فيه عدم الحصول على موافقة رسمية من جانب نادي سيراميكا كليوباترا بشأن حصته في التذاكر وهو عكس خطاب النادي

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية منتظرة في ختام موسم مشتعل بالمنافسة.

الزمالك يبحث عن نهاية قوية للموسم

ويدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة لإنهاء الموسم بصورة قوية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلى جانب منح الفرصة لبعض العناصر لإثبات جدارتها قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويسعى لاعبو القلعة البيضاء لتقديم أداء يرضي جماهير الفريق، خاصة بعد المنافسة القوية التي شهدتها مرحلة التتويج خلال الأسابيع الماضية.