سويلم: تعزيز الاعتماد على البحث العلمي بما ينعكس على خدمة المزارعين وترشيد المياه وتحسين الإنتاجية

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، زيارة لأحد مواقع البحث والتطوير بقرية جراجوس بمركز قوص.

جاء ذلك في إطار زيارته اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٦ لمحافظة قنا لتفقد مشروعات وأنشطة الوزارة.

وخلال الزيارة، تم إجراء عرض تقديمي من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وجامعة جنوب الوادي حول التجربة البحثية والأنشطة الزراعية التي يتم تنفيذها في هذه المزرعة البحثية، حيث تمت الإشارة إلى بعض النتائج الأولية التي تحققت في التجارب البحثية خلال الفترة الماضية، وأنه جارٍ إعداد التقرير النهائي للتجربة بشكل متكامل.

تعزيز الاعتماد على البحث العلمي

وتوجه سويلم بالشكر لفريق العمل من كافة الجهات المشاركة، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الاعتماد على البحث العلمي، بما ينعكس على خدمة المزارعين وترشيد المياه وتحسين الإنتاجية المحصولية، ومشيداً بالتعاون المتميز بين المركز القومي لبحوث المياه وجامعة جنوب الوادي في هذا الشأن.

ووجّه الوزير بالالتزام بالبرنامج الزمني المقرر لعمل التجارب البحثية، وتسليم التقارير النهائية في المواعيد المحددة، واستمرار التجارب الخاصة باستخدام نظم الري الحديث في زراعة قصب السكر، مع استخدام الشتلات في زراعة قصب السكر، وإجراء مقارنة لتأثير استخدام الري الحديث على ترشيد المياه والتقاوي والأسمدة، وزيادة الإنتاجية المحصولية ونسبة السكر ونسبة ظهور الحشائش مقارنة بالري بالغمر، كما وجّه سيادته بتجربة الزراعة بالمصاطب، والتسوية بالليزر، مع تجميع الحيازات الزراعية، واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل طلمبات الرفع.