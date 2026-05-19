قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
حبس نجل أحمد حسام ميدو 7 أشهر وتغريمه بسبب المخالفات المرورية
وفاة الفنان علي سيف
عودة الروح.. تحرك برلماني لإعادة الجماهير إلى الملاعب بالسعة الكاملة
أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات واسعة وتشريد آلاف السكان في إندونبسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عاوزة تسرق حلقها.. منقذ طفلة مشتول السوق من الخطف داخل ميكروباص يكشف مفاجأة

إنقاذ طفلة من استدراج داخل ميكروباص بالشرقية..ركاب يكشفون مفاجأة صادمة
إنقاذ طفلة من استدراج داخل ميكروباص بالشرقية..ركاب يكشفون مفاجأة صادمة
ياسمين القصاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة استدراج طفلة داخل إحدى سيارات الميكروباص بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من الجدل والاستياء بين المواطنين خلال الساعات الماضية.

ويظهر الفيديو تدخل أحد الركاب بعد اكتشاف ما يجري، حيث تمكن من انتشال الطفلة من السيدة المتهمة بمحاولة خطفها، قبل أن يطالب سائق الميكروباص بالتوجه فورا إلى مركز شرطة مشتول السوق لتسليمها ومنعها من الفرار.

وخلال المقطع، وجه المواطن الذي تدخل لإنقاذ الطفلة عبارات توبيخ شديدة للسيدة، معبرا عن غضبه الشديد من الواقعة، في حين حاولت المتهمة إخفاء وجهها وتفادي الظهور أمام الكاميرا أثناء التصوير.

وفي هذا الصدد، قال الكابتن تهامي الشافعي، الرجل الذي أنقذ البنت، إنه كان يركب إحدى  المواصلات العامة، المتجهة من مدينة الزقازيق إلى قرية بندف، وأثناء جمع الأجرة لاحظ الركاب وجود مبلغ ناقص خاص بأحد الركاب. 

وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فتبين حينها أن طفلة كانت تجلس في المقعد الخلفي لم تقم بسداد قيمة الأجرة، وأوضحت عند سؤالها أنها كانت بصحبة سيدة تجلس بجوارها، وأن هذه السيدة قد أخبرتها بأنها ستقوم بإيصالها إلى منزل أسرتها".

وأشار الشافعي: "والركان على الفور سألوا هذه السيدة للتأكد من طبيعة علاقتها بالطفلة، إلا أن ارتباكها وتناقض أقوالها الذي جعلت الركاب يشكون فيها، وعند سؤال الطفلة قالت أنها لا تعرف هذه السيدة، وأوضحت أن السيدة قالت لها أنها ستقوم بإيصالها إلى منزل أسرتها في مركز مشتول السوق".

May be an image of football, soccer and text

وتابع: "وعلى الفور قمت بتصوير ما يحدث لتسجيله وحفظ تفاصيل الواقعة، خاصة في حال تطور الأمر إلى تحقيقات رسمية لاحقا".

واختتم: "بعد مواجهة السيدة بإنكار الطفلة معرفتها بها، اعترفت بمحاولة استدراج الطفلة، موضحة أنها كانت تنوي سرقة قرطها الذهبي، وتركت البنت في النهاية في مركز مشتول بالشرقية".

ومن جانبه، يقول الدكتور وليد هندي، الاستشاري النفسي، إن ظاهرة خطف الأطفال تعد نوع من أنواع العنف، والعنف الموجه ضد الأطفال، سواء كان عنفا جسديا أو نفسيا، يعد من أكثر العوامل المهددة للنمو النفسي والاجتماعي السليم، إذ تترك هذه الممارسات آثارا عميقة قد تستمر وتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه حتى مراحل متقدمة من حياته.

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فالأطفال الذين يتعرضون للإساءة أو المعاملة العنيفة غالبا ما يواجهون صعوبة في التكيف مع مشاعر الإحباط أو الحرمان، كما تظهر لديهم مجموعة من الاضطرابات النفسية والسلوكية".

وأشار هندي:  "من ضمن هذه الاضطرابات، الانسحاب الاجتماعي، والتبول اللاإرادي، والكوابيس، واضطرابات النوم والانفعالات الحادة، وتعد هذه الأعراض مؤشرات واضحة على تراجع مفهوم الذات والشعور بالأمان النفسي لديهم، الأمر الذي يستدعي التدخل النفسي والدعم الأسري المبكر لحمايتهم وتعزيز صحتهم النفسية".

 ومن الناحية القانونية، قال ربيع سالم، استشاري قانوني، إن  العقوبة في هذه الحالة تصل إلى السجن المؤبد في حال اقتران الخطف بأعمال احتيال أو إكراه أو إذا كان المجني عليه طفلا، وذلك وفقا للمواد المنظمة لجرائم الخطف والاعتداء على الحرية الشخصية. 

وأضاف سالم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وإن كانت الواقعة لم تكتمل إلى حد نقل الطفل أو احتجازه بشكل فعلي، فإنها تظل في نطاق الشروع في الجريمة، وهو معاقب عليه قانونا بذات عقوبة الجريمة التامة مع إمكانية تخفيفها وفق تقدير المحكمة، متى ثبت البدء في التنفيذ بصورة جدية".

خطف الأطفال ظاهرة خطف الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي خطف طفلة داخل ميكروباص سيدة تخطف طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

إجازة عيد الاضحى 2026

بعد قرار الحكومة.. فئات محرومة من إجازة عيد الأضحى

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار والدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

بالصور

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد