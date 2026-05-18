التحقيق مع سيدة حاولت خطف طفلة داخل سيارة ميكروباص بالشرقية

تباشر الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، التحقيق مع السيدة المتهمة بخطف طفلة من مدينة مشتول السوق، بعد أن استدرجتها وتمكن الركاب من ضبطها داخل سيارة ميكروباص كانت متجهة إلى مركز ومدينة منيا القمح وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة عندما اشتبه عدد من الركاب فى سيدة كانت تستقل سيارة ميكروباص وبرفقتها طفلة صغيرة ظهرت عليها علامات الارتباك مما دفع الركاب للتدخل وإنقاذ الطفلة وتم التحفظ على السيدة وإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة كانت متواجدة فى أحد الدروس عقب انتهاء امتحانات نهاية العام، قبل اختفائها، فيما حررت الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.