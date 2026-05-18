الإعدام لـ 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بقصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 4 متهمين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بالإعدام وذلك في القضية رقم 7219 لسنة 2025 جنايات قصر النيل.

وجاء في أمر إحالة ، أن التشكيل يقوده سمسار سيارات، كوّن شبكة إجرامية لترويج مخدرات "الكوكايين والهيروين"، بمشاركة باقي المتهمين، حيث جرى توزيع الأدوار بينهم ما بين جلب المواد المخدرة وترويجها، فيما تتولى متهمة هاربة إمدادهم بالمواد المخدرة، كما أن قوات الأمن تمكنت من ضبط اثنين من عناصر التشكيل داخل سيارة وبحوزتهما لفافات من مخدر الكوكايين، حيث أقرا بحيازتها بقصد الاتجار، كما أكدت التحريات تورط باقي المتهمين في النشاط ذاته.

و أسفرت عمليات الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على كميات متنوعة من المواد المخدرة شملت الهيروين والكوكايين والترامادول، بالإضافة إلى مبالغ مالية، وسلاح ناري "بندقية خرطوش" وذخائر بدون ترخيص.

وثبت تقارير المعمل الكيماوي، احتواء المضبوطات على مواد مخدرة، كما كشفت التحاليل تعاطي عدد من المتهمين لمخدر الحشيش، فيما أكد تقرير الأدلة الجنائية صلاحية السلاح المضبوط للاستخدام.

واعترف المتهم الأول بتكوين التشكيل العصابي، فيما أقر باقي المتهمين بتعاطي المواد المخدرة، ما دعم أدلة الاتهام قبلهم.