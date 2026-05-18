النقراشي: الطاقة الشمسية الحرارية الحل الأمثل لإنتاج الكهرباء المستدامة في مصر

أعرب الدكتور هاني النقراشي، الخبير الدولي في مجال الطاقة المتجددة، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كأحد أهم الأذرع الصناعية الوطنية.

قدرات تصنيعية وتكنولوجية متطورة

وأشاد "النقراشي" خلال لقائه مع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بما تمتلكه الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية وتكنولوجية متطورة.

وأكد الخبير الدولي في مجال الطاقة المتجددة، أن الطاقة الشمسية الحرارية تعد واحدة من أكثر الحلول الواعدة لتحقيق الاستدامة في إنتاج الكهرباء، ولا سيما في دولة مثل مصر تتمتع بسطوع شمسي طوال العام، حيث تتيح محطات الطاقة الشمسية الحرارية إمكانية تخزين الحرارة لتوليد الكهرباء على مدار الساعة دون انقطاع.