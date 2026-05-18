سماع الشهود العشرة يؤجل محاكمة 54 متهما بخلية أكتوبر الإرهابية لـ 1 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل محاكمة 54 متهما، في القضية رقم 12864 لسنة 2025، جنايات اكتوبر، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 1 أغسطس المقبل، لسماع الشهود من الأول حتى العاشر والطلبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2024، المتهمون انضموا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في عمليات إرهابية.