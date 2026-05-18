البديل المحتمل لـ محمد صلاح يصدم ليفربول: لن أغادر فريقي

تلقى نادي ليفربول ضربة قوية في ملف البحث عن بديل للنجم المصري محمد صلاح، بعدما حسم أحد أبرز المرشحين لخلافته موقفه بشأن مستقبله مع فريقه خلال الموسم المقبل.

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراته الأخيرة بقميص ليفربول أمام برينتفورد يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تقارير تؤكد رحيله بنهاية الموسم.

كان اسم لاعب لايبزيج يان ديوماندي قد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف ليفربول، في ظل سعي إدارة "الريدز" لتدعيم الخط الهجومي وتعويض الرحيل المحتمل لمحمد صلاح.

لكن اللاعب أغلق الباب أمام التكهنات المتعلقة بمستقبله، بعدما أكد رغبته في الاستمرار مع لايبزيج خلال الموسم القادم.

وقال ديوماندي في تصريحات نقلتها مجلة "كيكر" الألمانية: "نعم، سأبقى مع لايبزيج، أنا مرتبط بعقد مع النادي وأستمتع كثيرًا باللعب هنا".

وأضاف: "لكل لاعب طموحاته الخاصة، وأنا أحلم دائمًا باللعب على أعلى مستوى ممكن، لكنني لا أفكر حاليًا في مستقبلي".

وتابع: "أنا سعيد في لايبزيج، وفي النهاية الأرقام والإحصائيات هي التي تتحدث، لقد كان موسمًا رائعًا بالنسبة لي".