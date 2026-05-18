متحدث الصحة الفلسطينية: أكثر من 875 شهيداً و2600 مصاب منذ إعلان وقف إطلاق النار

قال الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة في قطاع غزة، مؤكداً أن استهداف المواطنين لم يتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أعداد الشهداء الذين وصلوا إلى مشافي القطاع منذ الإعلان عن الهدنة تجاوزت 875 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 2600 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأوضح الدقران أن الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافٍ أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية بصورة متسارعة، مشيراً إلى أن نسبة النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية تجاوزت 59%.

وأكد أن هذا النقص يمثل خطراً مباشراً على نحو 225 ألف مريض بارتفاع ضغط الدم في القطاع، خاصة مع توقف الفحوصات الدورية وغياب الاكتشاف المبكر للحالات المرضية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مراكز الرعاية الأولية ومعظم الأجهزة الطبية داخل قطاع غزة، وما زال يمنع إدخال أجهزة طبية جديدة، فيما لا تدخل سوى كميات محدودة من الأدوية والمستلزمات.

استهداف المدنيين

وذكر أن ذلك يجعل الأزمة الصحية تتفاقم يوماً بعد يوم، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار استهداف المدنيين في مختلف مناطق القطاع.