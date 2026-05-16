أعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مواطنيها للهجرة خارج غزة والضفة الغربية ، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال لديها خطط لتشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية.

جاءت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال احتفالات "يوم القدس" إحياء لذكرى توحيد شطري المدينة والسيطرة على القدس الشرقية عام 1967.

وشدد بن غفير على أن تل أبيب تريد الاستيطان في لبنان ، داعيا لعدم الخوف من أي ضغوط .