إصابة شخص بعد انهيار جزء من سلم داخل عقار بشبرا مصر

انهار جزء من سلم داخل أحد العقارات القاطنة بشبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة، ما أسفر عن إصابة أحد قاطني العقار، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي بسلم عقار، وتحديدًا جزء من السلم بين الطابقين، وذلك في منطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة، ما أسفر عنه إصابة أحد الأشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، كما جرى إزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر بالواقعة.

وفي وقت سابق شهدت منطقة كفر الحمام، حادث انهيار عقار سكني مكوّن من خمسة طوابق، ملك المواطن باسم عمرو جمال عبدالحميد، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى بنها التعليمي.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث، حيث تواجد رئيس المدينة وليد الشهاوي، والنائب إبراهيم سعيد، إلى جانب رئيس الوحدة المحلية، وقوات الحماية المدنية، والأجهزة المعنية، لمتابعة تداعيات الواقعة ميدانيًا.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود مصابين أو ضحايا آخرين تحت الركام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة.