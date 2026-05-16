بسعر 3.4 مليون دولار.. شاهد سيارة "توتو روسو" الخارقة الجديدة

خطفت مجموعة كابريكورن الألمانية، بالتعاون مع دار التصميم الإيطالية العريقة زاجاتو، الأنظار في عطلة نهاية هذا الأسبوع بـ سيارة جديدة خلال مشاركتها في مهرجان الأناقة الشهير فيلا ديستي على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية.

حيث أزاحت الشركة الستار عن النسخة الحصرية الفريدة توتو روسو، والتي تعني باللغة الإيطالية الأحمر بالكامل، والمبنية كنسخة تجريبية ثالثة متطورة لطرازها الخارق 01 زاجاتو.

وتأتي هذه السيارة تجسيدًا لطلب خاص من أحد كبار العملاء الذي أنفق ما يقارب 3.4 ملايين دولار للحصول على مركبة يطغى عليها اللون الأحمر في 95% من مكوناتها المرئية، محاكيةً بذلك أمجاد سيارات السباق الإيطالية الكلاسيكية في ثلاثينيات القرن الماضي.

ألياف كربون حمراء ومحرك ثماني الأسطوانات ميكانيكي خالص لعام 2026

لم تكتفِ كابريكورن بطلاء الهيكل الخارجي باللون الأحمر، بل طورت خصيصًا مادة الراتنج الممزوجة بألياف الكربون داخل مصانعها لإنتاج هيكل أحادي المقصورة كربوني باللون الأحمر الخالص، وهو إنجاز هندسي معقد للغاية.

وميكانيكيًا، تعكس السيارة مفهوم القيادة التقليدية التناظرية بعيدًا عن التعقيدات الرقمية والكهربائية المنتشرة في عام 2026؛ إذ تعتمد على محرك ثماني الأسطوانات سعة 5.2 لترات بشاحن توربيني فائق، يولد قوةً مذهلةً تتجاوز 900 حصان وعزم دوران يبلغ 1000 نيوتن-متر، ويتصل بناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات بنظام دوجليج، لتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ بفضل وزنها الخفيف الذي لا يتعدى 1200 كيلوجرام.

مستقبل الإنتاج المحدود وحصريته عن السوق الأمريكية بحلول عام 2027

تعتبر نسخة توتو روسو بمثابة النموذج التجريبي الأخير لضبط الجودة واختبارات المعايرة قبل البدء الرسمي في إنتاج السلسلة المحدودة المكونة من 19 نسخة فقط عالميًا في النصف الثاني من عام 2026، وهو رقم يرمز لعام تأسيس استوديو زاجاتو في 1919.

وأكدت الشركة أن السيارة قد حصلت على اعتمادات السير في طرقات الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، بينما تم استبعاد السوق الأمريكية تمامًا من قائمة التسليم لعدم مطابقتها لشروط الاعتماد هناك.

ومع بدء تسليم النسخ الأولى للعملاء بحلول عام 2027، تظل 01 زاجاتو تحفةً فنيةً ميكانيكيةً نادرةً تذكر العالم بمتعة القيادة الحقيقية في عصر التحول الرقمي.