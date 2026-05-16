أودي تكشف الستار عن E7X الكهربائية الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

تواصل أودي من تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد طرح نسختها الجديدة E7X ، والتي تأتي بتصميم ينتمي للفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع قدرات فنية تعتمد على تقنيات الدفع الكهربائي.

أداء كهربائي قوي مع خيارات متعددة للدفع

تعتمد النسخة الأساسية من السيارة على محرك كهربائي قادر على انتاج قوة تصل إلى 402 حصان، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.82 ثانية.

كما زودت سيارة أودي ببطارية سعتها 100 كيلوواط ساعة، تعمل ضمن بنية كهربائية متطورة بجهد 900 فولت، وهي تقنية تساهم في تحسين كفاءة الشحن وتقليل الوقت اللازم لإعادة تعبئة الطاقة.

مدى قيادة أودي E7X

تقدم أودي E7X مدى قيادة يصل إلى 705 كيلومترات، وهو ما يجعلها من بين السيارات الكهربائية التي تستهدف الاستخدام لمسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة الشحن، كما وفرت الشركة نسخة أخرى مزودة ببطارية أكبر تبلغ سعتها 109 كيلوواط ساعة، تسمح للسيارة بقطع مسافة تصل إلى 751 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

نسخ رياضية بالدفع الكلي وتسارع قوي

لم تقتصر السيارة على النسخ ذات الدفع الخلفي فقط، بل قدمت أودي نسختين إضافيتين بنظام الدفع الكلي، مع منظومة كهربائية أكثر قوة، وتعتمد هذه الفئات على قوة إجمالية تصل إلى 670 حصانًا، ما يمنح السيارة قدرات تسارع أكثر حدة مقارنة بالنسخة القياسية.

وتتمكن نسخ الدفع الكلي من الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية فقط، وهو ما يضع السيارة ضمن فئة الطرازات الكهربائية الرياضية التي تجمع بين القوة العالية والثبات أثناء القيادة بسرعات مرتفعة.

تصميم أودي E7X الخارجي

حصلت أودي E7X على تصميم خارجي يحمل ملامح رياضية واضحة مع لمسات مستقبلية تتماشى مع توجه السيارات الكهربائية الحديثة، وجاءت الواجهة الأمامية بمصابيح LED متصلة، مع خطوط تصميم انسيابية تساعد على تحسين الأداء الهوائي وتقليل مقاومة الهواء أثناء الحركة.

كما اعتمدت السيارة على مقابض أبواب مخفية تعزز من الطابع العصري للهيكل الخارجي، إلى جانب جنوط كبيرة بتصميم هندسي مكون من ثمانية أضلاع سوداء داخل إطار فضي، وهو ما يمنح السيارة مظهرًا أكثر رياضية.

وحصلت السيارة في الجهة الخلفية على شريط إضاءة LED ممتد بعرض الهيكل، مع مجموعة من حساسات الاصطفاف والكاميرات المخصصة للرصد والمتابعة، ضمن حزمة من التقنيات التي تهدف إلى دعم السائق أثناء القيادة.

سعر سيارة أودي E7X عالميًا

تتراوح أسعار السيارة أودي E7X في السوق الصينية بين 289,900 يوان، و319,800 يوان، وصولًا إلى 349,800 يوان.