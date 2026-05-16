قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر تحت الضغط.. مؤشرات أزمة سياسية تتصاعد داخل بريطانيا
أمير هشام: الأهلي يواجه منافسة على بنجديدة.. ولا تفاوض مع الدهشوري
سفير الجزائر في القاهرة : كرة القدم دائما تقرب بين الشعوب
رئيس الوزراء يجري جولة ميدانية لتفقد أعمال إعادة تطوير عدة مناطق بالقاهرة اليوم
هل الطواف في الطوابق العلوية مثل صحن الكعبة؟.. تعرف على الحكم والثواب
البرلمان يحسم مصير مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية.. غدا
محمود حجازي: سألتزم الصمت من أجل ابني..وطليقتي لم تعطيني دعماً مالياً
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين خلال حريق بمصنع أخشاب بولاية مين الأمريكية
فوز ضمك على الفيحاء 3-0.. تعادل التعاون و الرياض 1-1 بالدوري السعودي
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم السبت 16مايو 2026
أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي تكشف الستار عن E7X الكهربائية الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

أودي E7X
أودي E7X
صبري طلبه

تواصل أودي من تعزيز تواجدها في السوق الصينية، بعد طرح نسختها الجديدة E7X ، والتي تأتي بتصميم ينتمي للفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع قدرات فنية تعتمد على تقنيات الدفع الكهربائي.

أداء كهربائي قوي مع خيارات متعددة للدفع

تعتمد النسخة الأساسية من السيارة على محرك كهربائي قادر على انتاج قوة تصل إلى 402 حصان، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.82 ثانية.

 أودي E7X

كما زودت سيارة أودي ببطارية سعتها 100 كيلوواط ساعة، تعمل ضمن بنية كهربائية متطورة بجهد 900 فولت، وهي تقنية تساهم في تحسين كفاءة الشحن وتقليل الوقت اللازم لإعادة تعبئة الطاقة.

مدى قيادة أودي E7X

تقدم أودي E7X مدى قيادة يصل إلى 705 كيلومترات، وهو ما يجعلها من بين السيارات الكهربائية التي تستهدف الاستخدام لمسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة الشحن، كما وفرت الشركة نسخة أخرى مزودة ببطارية أكبر تبلغ سعتها 109 كيلوواط ساعة، تسمح للسيارة بقطع مسافة تصل إلى 751 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

 أودي E7X

نسخ رياضية بالدفع الكلي وتسارع قوي

لم تقتصر السيارة على النسخ ذات الدفع الخلفي فقط، بل قدمت أودي نسختين إضافيتين بنظام الدفع الكلي، مع منظومة كهربائية أكثر قوة، وتعتمد هذه الفئات على قوة إجمالية تصل إلى 670 حصانًا، ما يمنح السيارة قدرات تسارع أكثر حدة مقارنة بالنسخة القياسية.

 أودي E7X

وتتمكن نسخ الدفع الكلي من الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية فقط، وهو ما يضع السيارة ضمن فئة الطرازات الكهربائية الرياضية التي تجمع بين القوة العالية والثبات أثناء القيادة بسرعات مرتفعة. 

تصميم أودي E7X الخارجي

حصلت أودي E7X على تصميم خارجي يحمل ملامح رياضية واضحة مع لمسات مستقبلية تتماشى مع توجه السيارات الكهربائية الحديثة، وجاءت الواجهة الأمامية بمصابيح LED متصلة، مع خطوط تصميم انسيابية تساعد على تحسين الأداء الهوائي وتقليل مقاومة الهواء أثناء الحركة.

 أودي E7X

كما اعتمدت السيارة على مقابض أبواب مخفية تعزز من الطابع العصري للهيكل الخارجي، إلى جانب جنوط كبيرة بتصميم هندسي مكون من ثمانية أضلاع سوداء داخل إطار فضي، وهو ما يمنح السيارة مظهرًا أكثر رياضية.

 أودي E7X

وحصلت السيارة في الجهة الخلفية على شريط إضاءة LED ممتد بعرض الهيكل، مع مجموعة من حساسات الاصطفاف والكاميرات المخصصة للرصد والمتابعة، ضمن حزمة من التقنيات التي تهدف إلى دعم السائق أثناء القيادة.

 أودي E7X

سعر سيارة أودي E7X عالميًا 

تتراوح أسعار السيارة أودي E7X في السوق الصينية بين 289,900 يوان، و319,800 يوان، وصولًا إلى 349,800 يوان.

أودي E7X أودي E7X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الأضحى 2026

رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

لقطات من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بمسجد الشرطة بالتجمع

لقطات من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر بمسجد الشرطة في التجمع

المدارس المصرية اليابانية

فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية “عربي ولغات ” ..الرابط والشروط

الكهرباء

مصر تقترب من تصدير الكهرباء لأوروبا عبر مشروعات الطاقة النظيفة

ترشيحاتنا

يوسف إبراهيم

يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة سي آي بي العالمية لـ الاسكواش

عمر جابر

عمر جابر : الجائزة المادية حال التتويج بالكونفدرالية تحل أزمات الزمالك

محمد الخفيف

تعيين الخفيف مديرًا للعلاقات العامة والمراسم بالشباب والرياضة

بالصور

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن
عادة شائعة بعد الأكل تسبب زيادة الوزن

لتحسين الهضم والطاقة .. أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة
أطباء يكشفون أفضل وقت لتناول الفاكهة

خلل غذائي.. هل الجوع ليلًا فتح شهية أم دليل على نقص عنصر معين؟

هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟
هل الجوع ليلًا دليل على نقص عنصر معين؟

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد