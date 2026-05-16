40 ألف دينار.. فتح باب الترشح لجائزة الكويت لأعضاء هيئة التدريس

أعلنت جامعة عين شمس فتح باب الترشح لجائزة الكويت لعام 2026، والتي تمنحها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تقديرًا لإنجازات الباحثين العرب والكويتيين في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والفنية.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم وتعزيز المشاركة العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وتشجيع الباحثين المتميزين على التقدم للجوائز البحثية المرموقة، وتحت رعاية الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.


وتشمل الجائزة:
• مكافأة مالية قدرها 40,000 دينار كويتي (حوالي 135,000 دولار أمريكي)
• ميدالية ذهبية
• شهادة تقديرية
وتُمنح هذا العام في المجالات التالية.
- العلوم الأساسية: تشمل العلوم الفيزيائية مثل الفيزياء الحيوية والفلكية والذرية والجسيمات والطاقة العالية والجيوفيزياء وفيزياء الكم والحالة المكثفة والجوامد. 
- العلوم التطبيقية: تشمل علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي مثل الخوارزميات وهياكل البيانات، هندسة البرمجيات، قواعد البيانات، الشبكات وأمن المعلومات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والتعلّم العميق، معالجة اللغات الطبيعية، الرؤية الحاسوبية، وتحليل البيانات وتطبيقاتها. 
-  العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية: العلوم التربوية (وتشمل المناهج، التعليم والتكنولوجيا، تنمية المهارات، الإدارة والسياسات التعليمية، معالجة صعوبات التعلم، والإصلاح التربوي مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. 
-   العلوم الإنسانية والفنون والآداب: تشمل دراسة الحضارات والفكر الإنساني، والثقافات العربية والإسلامية والمعاصرة، وأعلام الفكر الفلسفي والاجتماعي، والعلاقة بين الفلسفة والعلوم، والعلوم السياسية.


شروط الترشح

• أن يكون المرشح عربي الجنسية، وتُرفق الوثائق الدالة على الأصل العربي.
• ألا يكون قد فاز بالجائزة من قبل، ولا يُسمح بالترشح في أكثر من مجال.
• أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو الزمالة (في التخصصات الطبية).
• أن يكون الإنتاج العلمي منشورًا خلال آخر 20 عامًا بشكل مبتكر ومستمر، ويتضمن أبحاثًا علمية محكمة أو كتبًا أو براءات اختراع.
• الترشح مفتوح عبر الجهات الرسمية وكذلك الترشح الذاتي بشرط وجود 3 رسائل تزكية.


المستندات المطلوبة عبر جامعة عين شمس

- خطاب ترشيح معتمد من الكلية. 
- بيانات المرشح ووسائل التواصل (الاسم – الوظيفة – البريد الإلكتروني – رقم الواتساب). 
- بيان حالة حديث 
- مبررات الترشح
- إفادة بالتسجيل على قاعدة بيانات الجوائز بالجامعة
المواعيد النهائية
• آخر موعد لاستقبال الترشيحات من الكليات 20 مايو 2026 
• الموعد النهائي للتقديم للجائزة 31مايو 2026
لذا تُهيب الجامعة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة ممن تنطبق عليهم الشروط الإسراع في الترشح واستيفاء المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
 

