تنسيق الجامعات 2026 .. القاهرة الأهلية تتيح التقديم للطلاب| سجل الآن

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية إتاحة التقدم والتسجيل المبكر للالتحاق بكليات الجامعة في تنسيق الجامعات 2026، قائمة الكليات والبرامج المتاحة للتقدم للالتحاق بها، وهى:

كلية الطب.. بكالوريوس الطب والجراحة

كلية طب الأسنان .. بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان

كلية الصيدلة .. بكالوريوس فارم دي صيدلة اكلينيكية

كلية العلاج الطبيعي.. بكالوريوس العلاج الطبيعي

كلية التمريض.. بكالوريوس علوم التمريض

كلية الطب البيطري.. بكالوريوس الطب البيطري

كلية الهندسة .. بكالوريوس هندسة وإدارة التشييد والبنية التحتية

وبكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام وبكالوريوس هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.. بكالوريوس الأمن السيبراني و الشبكات ، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي

كلية العلوم .. بكالوريوس التقنية الحيوية، و بكالوريوس الفيزياء الحيوية الطبية، وبكالوريوس الكيمياء الحيوية و الميكروبيولوجي

كلية السياسة والاقتصاد .. بكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية وبكالوريوس الاحصاء وعلوم البيانات وبكالوريس السياسات العامة، وبكالوريوس الدراسات الدولية و الأمنية

كلية الأعمال .. بكالوريوس المحاسبة المالية وبكالوريوس إدارة الأعمال (التسويق)، وبكالوريوس إدارة الخطر و التأمين

كلية القانون.. ليسانس القانون

كلية التربية للطفولة المبكرة .. بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة