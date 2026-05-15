تنسيق الجامعات 2026 .. القاهرة الأهلية تتيح التقديم للطلاب| سجل الآن

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية إتاحة التقدم والتسجيل المبكر للالتحاق بكليات الجامعة في تنسيق الجامعات 2026، قائمة الكليات والبرامج المتاحة للتقدم للالتحاق بها، وهى:
- كلية الطب.. بكالوريوس الطب والجراحة
- كلية طب الأسنان .. بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان
- كلية الصيدلة .. بكالوريوس فارم دي صيدلة اكلينيكية
- كلية العلاج الطبيعي.. بكالوريوس العلاج الطبيعي
- كلية التمريض.. بكالوريوس علوم التمريض
- كلية الطب البيطري.. بكالوريوس الطب البيطري
- كلية الهندسة .. بكالوريوس هندسة وإدارة التشييد والبنية التحتية
- وبكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام وبكالوريوس هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة
- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.. بكالوريوس الأمن السيبراني و الشبكات ، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي
- كلية العلوم .. بكالوريوس التقنية الحيوية، و بكالوريوس الفيزياء الحيوية الطبية، وبكالوريوس الكيمياء الحيوية و الميكروبيولوجي
- كلية السياسة والاقتصاد .. بكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية وبكالوريوس الاحصاء وعلوم البيانات وبكالوريس السياسات العامة، وبكالوريوس الدراسات الدولية و الأمنية
- كلية الأعمال .. بكالوريوس المحاسبة المالية وبكالوريوس إدارة الأعمال (التسويق)، وبكالوريوس إدارة الخطر و التأمين
- كلية القانون.. ليسانس القانون
- كلية التربية للطفولة المبكرة .. بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة