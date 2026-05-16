نيفين مسعد: الثورة غيرت ملامح الشخصية القبطية في الرواية وأثرت على التعايش

رئيس التحرير
طه جبريل
منار عبد العظيم

قالت نيفين مسعد، أستاذة النظم السياسية بجامعة القاهرة، إن الهدف من تناول صورة الأقباط في الروايات هو فهم كيفية تقديمهم داخل المجتمع، مشيرة إلى وجود العديد من المشتركات بين المسلمين والمسيحيين.

الجهل المتبادل وأثره

وأضافت نيفين مسعد خلال حوارها مع حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن طرح تساؤلات عن "شخصية مسيحية" مميزة يعكس حالة من الجهل المتبادل بين المصريين، خاصة تجاه تفاصيل الأعياد والطقوس القبطية، وهو ما يفاقم الفجوة المعرفية بين أفراد المجتمع.

التمازج بين المسلمين والمسيحيين في الماضي

وأكدت نيفين مسعد أن درجة التمازج بين المسلمين والمسيحيين كانت أكبر في الماضي، حيث كان التعارف والاحتكاك اليومي أعمق، ما ساهم في فهم أفضل للعادات والتقاليد، على عكس الوضع الحالي الذي شهد اتساع الفجوة.

تحذير من الانعزال والفصل

أوضحت أن التعامل مع الأقباط كجماعة منفصلة قد يخلق حواجز نفسية واجتماعية، مشددة على أن ظاهرة الفصل بين فئات المجتمع أو داخل المؤسسات التعليمية ظاهرة سلبية ظهرت مع صعود بعض التيارات بعد أن كانت حالة التمازج سائدة.

أمثلة على التعايش الحقيقي

استشهدت مسعد بمنطقة شبرا كنموذج للتعايش بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدة أن هذا النموذج كان منتشرًا في أنحاء مصر، ولا يزال موجودًا رغم التحديات، داعية إلى البناء على المشتركات الوطنية لمواجهة أي محاولات للتفرقة.

الأقباط جامعة القاهرة نيفين مسعد

