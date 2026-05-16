فن وثقافة

رئيس أكاديمية الفنون تطلق فعاليات مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية

مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية
مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية
أ ش أ

أكدت رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة نبيلة حسن، أن مهرجان المسرح العالمى، يقام في اطار دعم أكاديمية الفنون للحركة المسرحية الشابة، وفتح آفاق جديدة للتجارب الإبداعية؛ بما يعزز من مكانة المسرح كإحدى أهم أدوات التعبير الفني والثقافي.

وأعربت رئيس أكاديمية الفنون- في كلمة ألقتها مساء اليوم /الجمعة/ خلال حفل افتتاح فعاليات مهرجان المسرح العالمى فى دورته 5، على مسرح الليسيه بالاسكندرية - عن بالغ تقديرها للفنان رياض الخولي؛ لحرصه على حضور حفل الافتتاح والمشاركة فى فعاليات الدورة 5 والتى تحمل اسمه، مؤكدة ان "الخولى" قدوة يحتذى بها، و لديه وعي بدوره المجتمعى في دعم المواهب الشابة.

وأشادت رئيس الأكاديمية بدور فناني الإسكندرية وجمهورها في دعم واحتواء فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية منذ إنشائه.

من جانبه، أعرب الفنان رياض الخولي عن سعادته بتكريم مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية، وأن تحمل الدورة 5 اسمه، مؤكدا أنه ينحاز دائما لطلبة وخريجي أكاديمية الفنون.

وأشار الخولى إلى أنه شاهد 43 عرضا مسرحيا، خلال رئاسته لجنة تحكيم المهرجان القومى للمسرح المصري، وانبهر بالعروض التى تميزت في جميع عناصرها من تأليف، اخراج، تمثيل، اضاءة، ديكور، مؤكدا أن مصر ولادة و مبدعوها كثر ، و الجيل الحالى يحتاج إلى مثابرة و ارادة و هدف يسعى اليه .

بدوره، قال مدير مهرجان المسرح العالمي الفنان محمد عصمت، إن المهرجان يسعى هذا العام إلى تقديم تجربة مسرحية متميزة تجمع بين الإبداع والتنافس الفني الراقي ، و يتنافس فيه على مدار 5 ايام ، 5 عروض مسرحية هم "الاول والأخير" اخراج مصطفى البعلي، "اوسكار "إخراج محمود جاد ، "ماقبل هذا اليوم" إخراج يوسف نصار ، "حدث فى احدى ليالى الصيف" إخراج عمر الشرنوبى، "تخريف ثنائى" إخراج مصطفى عامر .

و أشار مدير المهرجان إلى أن الدورة 5 تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية منها ورش" التمثيل و الالقاء " للدكتور محمود زكى ، "كتابة سيناريو احترافى "للمؤلف محمود حمدان ، "تعامل الممثل مع الكاميرا "للفنان عمرو نبيل .

تضمن حفل الافتتاح تكريم أعضاء لجنة التحكيم المخرج دكتور جمال ياقوت ، الفنان إسلام عبد الشفيع، مهندس الديكور وليد جابر ، و تكريم اعضاء لجنة المشاهدة ، وهم :دكتورة سارة شكري، دكتور مدحت عيسى، المخرج محمد زكى، والفنانان حازم القاضي، ومحمد نبيل.

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

