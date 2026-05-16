أخبار أسوان | إنزال لفندق عائم.. آليات متطورة لتداول السولار والبنزين.. تشجير طريق السادات

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 15/5/2026 .

فقد شهدت التوسعات الجديدة للشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية بمحافظة أسوان، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، إتمام عملية إنزال الفندق العائم "قصر إبريم" إلى بحيرة ناصر خلف السد العالي بنجاح، وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والإصلاح الضرورية التي نُفذت على الجفاف بالاعتماد على أحدث التقنيات الهندسية.



خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتدشين حملة التشجير بالميادين الجديدة بطريق السادات ، وذلك ضمن مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " ، بهدف تحويله إلى نموذج للطريق الأخضر بما يعكس الوجه الحضارى للمحافظة .



محافظ أسوان يدشن حملة تشجير بطريق السادات لتحويله إلى أخضر

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن التواجد الميدانى والتواصل المستمر مع الأهالى يمثلان أحد أهم محاور العمل التنفيذى.



محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع الأهالي أهم محاور العمل التنفيذي

جهود متنوعة

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، قيادات وزارتي البترول والتموين لبحث آليات متطورة لضبط تداول السولار والبنزين، والتصدي لأي تلاعب في الحصص المقررة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.



محافظ أسوان يبحث آليات متطورة لضبط تداول السولار والبنزين

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان يرافقه السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشئون الرقابة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، ومحمد عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات والمواد البترولية بالوزارة ، والوفد المرافق لهما.



فى أسوان .. عقوبات فورية حال أي مخالفات بمحطات البنزين

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان برفقة اللجنة المختصة فى كشف وضبط واقعة تصرف غير قانونى فى الكميات المخصصة لإحدى محطات الوقود بمطلع المدينة الصناعية الجديدة ، وذلك عقب ورود بلاغات وشكاوى تفيد بقيام المسئولين عن المحطة بالتلاعب فى كميات السولار والبنزين لتحقيق مكاسب غير مشروعة .

غلق وتشميع محطة وقود بأسوان بعد ضبط تهريب سولار وبنزين

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة مكبرة لمداهمة أحد الأوكار المستخدمة فى تجميع وتخزين كميات كبيرة من السولار والبنزين داخل جراكن ، تمهيداً لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحميلها على سيارات نقل ثقيل وربع نقل يصل عددها لنحو 40 سيارة ، وذلك داخل مغسلة خاصة لغسيل وتشحيم السيارات بالمنطقة الجبلية بالمدينة الصناعية القديمة .



مداهمة بؤرة لتجميع وتخزين السولار والبنزين في أسوان