مداهمة بؤرة لتجميع وتخزين السولار والبنزين في أسوان

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة مكبرة لمداهمة أحد الأوكار المستخدمة فى تجميع وتخزين كميات كبيرة من السولار والبنزين داخل جراكن ، تمهيداً لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحميلها على سيارات نقل ثقيل وربع نقل يصل عددها لنحو 40 سيارة ، وذلك داخل مغسلة خاصة لغسيل وتشحيم السيارات بالمنطقة الجبلية بالمدينة الصناعية القديمة .
ويأتى ذلك فى إطار الضربات القوية والمتتالية التى تنفذها الدولة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالمواد البترولية والتصدى لمحاولات الإستغلال والتلاعب بقوت المواطنين.
تفاصيل المداهمة :
جاءت الحملة بعد رصد اللجنة الميدانية بقيادة محافظ أسوان ، وبمشاركة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشئون الرقابة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، لهذا الموقع الذى يتم إستغلاله فى تخزين وتجميع المواد البترولية بصورة مخالفة للقانون ، وعلى الفور تم التحرك الميدانى ومداهمة الموقع .
الإجراءات الفورية
قام محافظ أسوان بالتنسيق الفورى مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، حيث تم الدفع بالقوات الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وتم التعامل الفورى مع الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتورطين ، مع التحفظ على السيارات والكميات المضبوطة من المواد البترولية .
نتائج الحملة :
ضبط موقع غير قانونى لتجميع وتخزين السولار والبنزين داخل جراكن .
رصد تجهيزات لتحميل المواد البترولية على سيارات نقل ثقيل وربع نقل .
التحفظ على عدد من السيارات المستخدمة فى عمليات النقل والتداول المخالف .
ضبط كميات من المواد البترولية المخزنة بصورة غير قانونية .
إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة والمتورطين فيها .
وفى نفس السياق :
رصدت الحملة بعض المواقع بالمنطقة يتواجد بها جنسيات غير مصرية ، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، فيما تم إزالة المبانى التى كانوا يتواجدون بها لممارستهم أعمالاً منافية للقانون والآداب العامة .
رسائل حاسمة :
التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأى ممارسات تهدف إلى الإتجار غير المشروع فى المواد البترولية أو إستغلال المواطنين لتحقيق مكاسب غير قانونية .
التشديد على إستمرار الحملات الميدانية والرقابية لضبط الأسواق ومنع تسريب المواد البترولية إلى السوق السوداء .
التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية للتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تجاوزات .
وتواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط منظومة تداول المواد البترولية والتصدى بكل حسم لمحاولات التلاعب والإحتكار ، مع إتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الإستقرار فى منظومة توزيع الوقود داخل المحافظة .