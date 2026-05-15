مداهمة بؤرة لتجميع وتخزين السولار والبنزين في أسوان

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حملة مكبرة لمداهمة أحد الأوكار المستخدمة فى تجميع وتخزين كميات كبيرة من السولار والبنزين داخل جراكن ، تمهيداً لإعادة بيعها فى السوق السوداء وتحميلها على سيارات نقل ثقيل وربع نقل يصل عددها لنحو 40 سيارة ، وذلك داخل مغسلة خاصة لغسيل وتشحيم السيارات بالمنطقة الجبلية بالمدينة الصناعية القديمة .

ويأتى ذلك فى إطار الضربات القوية والمتتالية التى تنفذها الدولة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالمواد البترولية والتصدى لمحاولات الإستغلال والتلاعب بقوت المواطنين.

تفاصيل المداهمة :

جاءت الحملة بعد رصد اللجنة الميدانية بقيادة محافظ أسوان ، وبمشاركة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ، والدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين لشئون الرقابة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، لهذا الموقع الذى يتم إستغلاله فى تخزين وتجميع المواد البترولية بصورة مخالفة للقانون ، وعلى الفور تم التحرك الميدانى ومداهمة الموقع .

الإجراءات الفورية



قام محافظ أسوان بالتنسيق الفورى مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، حيث تم الدفع بالقوات الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، وتم التعامل الفورى مع الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتورطين ، مع التحفظ على السيارات والكميات المضبوطة من المواد البترولية .

نتائج الحملة :

ضبط موقع غير قانونى لتجميع وتخزين السولار والبنزين داخل جراكن .

رصد تجهيزات لتحميل المواد البترولية على سيارات نقل ثقيل وربع نقل .

التحفظ على عدد من السيارات المستخدمة فى عمليات النقل والتداول المخالف .

ضبط كميات من المواد البترولية المخزنة بصورة غير قانونية .

إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الواقعة والمتورطين فيها .

وفى نفس السياق :

رصدت الحملة بعض المواقع بالمنطقة يتواجد بها جنسيات غير مصرية ، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، فيما تم إزالة المبانى التى كانوا يتواجدون بها لممارستهم أعمالاً منافية للقانون والآداب العامة .

رسائل حاسمة :

التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأى ممارسات تهدف إلى الإتجار غير المشروع فى المواد البترولية أو إستغلال المواطنين لتحقيق مكاسب غير قانونية .

التشديد على إستمرار الحملات الميدانية والرقابية لضبط الأسواق ومنع تسريب المواد البترولية إلى السوق السوداء .

التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والرقابية للتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تجاوزات .

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط منظومة تداول المواد البترولية والتصدى بكل حسم لمحاولات التلاعب والإحتكار ، مع إتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الإستقرار فى منظومة توزيع الوقود داخل المحافظة .