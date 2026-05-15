“أعز ما أملك”.. أحمد مالك يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه حسن في عيد ميلاده

حرص الفنان أحمد مالك على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه الفنان حسن مالك، من خلال رسالة مليئة بالمحبة والدعم، عبّر فيها عن قوة العلاقة التي تجمعهما، مؤكدًا اعتزازه الكبير به على المستويين الإنساني والفني.

وشارك أحمد مالك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” مجموعة من الصور التي جمعته بشقيقه في عدد من المناسبات المختلفة، سواء الفنية أو العائلية، وحرص على توجيه تهنئة خاصة له بكلمات عفوية لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وكتب أحمد مالك في رسالته لشقيقه: “كل سنة وأعز ما أملك بخير وسعادة ونجاح وتميز.. حبيبي يا موهوب يا متميز”، في إشارة إلى مدى فخره بما يقدمه حسن مالك من خطوات فنية خلال الفترة الأخيرة.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنانين مع الصور والرسالة، حيث أشاد المتابعون بالعلاقة القوية التي تجمع الشقيقين، خاصة أنهما يحرصان دائمًا على دعم بعضهما البعض سواء في المناسبات الشخصية أو النجاحات الفنية.

ويُعرف عن أحمد وحسن مالك ظهورهما المتكرر سويًا في العديد من الفعاليات والمهرجانات الفنية، كما لفتا الأنظار في أكثر من مناسبة بسبب حالة الانسجام والعلاقة الأخوية الواضحة بينهما، وكان من أبرز تلك اللحظات ظهورهما خلال الاحتفال بفوز أحمد مالك بإحدى الجوائز في مهرجان الجونة السينمائي، حيث انتشرت لهما رقصة عفوية خطفت اهتمام الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى المستوى الفني، يواصل حسن مالك خطواته في عالم التمثيل، حيث كان آخر أعماله مشاركته في مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”، الذي ضم نخبة من النجوم من بينهم دينا الشربيني وأحمد السعدني، وحقق العمل تفاعلًا ملحوظًا أثناء عرضه.

أما أحمد مالك، فيعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بعدما شارك مؤخرًا في فيلم “إيجي بيست”، الذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، وشاركه البطولة كل من سلمى أبو ضيف وطه دسوقي.

كما يستعد أحمد مالك للمشاركة في الجزء الرابع من فيلم أولاد رزق، في تجربة جديدة تشهد تطورات مختلفة على مستوى الشخصيات والأحداث، حيث يقدم شخصية “رضا رزق” برؤية جديدة تتناسب مع التطورات الدرامية للعمل، وذلك تحت قيادة المخرج طارق العريان، بمشاركة الفنان معتز هشام ضمن أبطال الفيلم.