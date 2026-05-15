نائب وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

عقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جلسة مباحثات مع "إنجريد جابريلا هوفن"، المدير العام للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوفد المرافق لها، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تنقل العمالة والتدريب الفني، إلى جانب دعم وتوسيع أنشطة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، باعتباره نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي في توفير مسارات آمنة ومنظمة للهجرة.

وأكد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية توفير فرص عمل منتظمة في السوق الألماني، بما يسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الشراكات مع الولايات الألمانية والقطاع الخاص في البلدين، بما يدعم جهود تأهيل الكوادر المصرية وفتح آفاق جديدة للتشغيل والتدريب.

من جانبها، أعربت السيدة "إنجريد هوفن" عن حرص الجانب الألماني على البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، خاصة في ملف الهجرة، مؤكدةً أهمية ضمان استدامة المشروعات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.