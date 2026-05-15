الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الدولار اليوم الجمعة 15 مايو 2026

عبد العزيز جمال

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 15 مايو 2026 استقرارًا نسبيًا عند مستويات متقاربة في معظم البنوك، مع فارق طفيف جدًا في أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة، وذلك في ظل استمرار تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري اليوم 53.8 جنيه للشراء و53 جنيه للبيع، وهو السعر المتوسط الذي تعتمده البنوك كمرجع أساسي لتسعير العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ويعكس هذا السعر سياسة البنك المركزي في إدارة سوق الصرف.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

جاءت أسعار الدولار اليوم الجمعة 15 مايو 2026 في البنوك المختلفة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 52.85 جنيه

سعر البيع: 52.95 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء: 52.85 جنيه

سعر البيع: 52.95 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 52.85 جنيه

سعر البيع: 52.95 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء: 52.85 جنيه

سعر البيع: 52.95 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 52.81 جنيه

سعر البيع: 52.91 جنيه

معظم البنوك الكبرى (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، البنك التجاري الدولي CIB) تتقارب أسعارها بشكل كبير جدًا، حيث سجلت جميعها 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع، بينما جاء بنك القاهرة بسعر أقل قليلاً عند 52.81 جنيه للشراء و52.91 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار والتنافسية في السوق المصرفي.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر واستقرار سعر الدولار

في سياق متصل ومهم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 53.009 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بمستويات أقل خلال الأشهر السابقة، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

أبريل 2026: 53.009 مليار دولار

مارس 2026: 52.831 مليار دولار

فبراير 2026: 52.746 مليار دولار

يناير 2026: 52.59 مليار دولار

ديسمبر 2025: 51.452 مليار دولار

ويعكس هذا الارتفاع المستمر والشهري تحسنًا واضحًا وملموسًا في قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، وهو ما يدعم بشكل مباشر استقرار سعر الدولار.

كما يعزز هذا المستوى القياسي والمرتفع من الاحتياطي النقدي قدرة البنك المركزي المصري على التدخل في سوق الصرف لحماية قيمة الجنيه المصري عند الحاجة، مما يخلق حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

وقد ساهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بشكل مباشر في استقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية، حيث أن توفر العملة الصعبة بكميات كبيرة في خزائن الدولة يقلل من الطلب على شراء الدولار في السوق، ويحد بشكل كبير من أي تقلبات حادة أو مفاجئة قد يشهدها سعر الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج 

لعبت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا محوريًا ومهمًا في دعم الاحتياطي النقدي المصري واستقرار سعر الدولار، فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 نحو 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس ثقة المغتربين المصريين في الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقاتهم الدولارية المستمرة.

وبلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 بأكمله نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله البلاد على الإطلاق، مما يعزز بشكل كبير من استقرار سعر الدولار ويدعم استمرار العملة المحلية في مكاسبها مقابل العملات الأجنبية.

وفي قطاع السياحة، أظهر تقرير البنك المركزي المصري تحسنًا قويًا وملحوظًا في الإيرادات السياحية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، ويُعد هذا النمو المتسارع في القطاع السياحي أحد أهم مصادر دعم العملة الأجنبية للدولة، إلى جانب قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين.

وتسهم هذه التدفقات الدولارية المتنوعة والمتزايدة بشكل كبير في دعم استقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية المنخفضة نسبيًا مقارنة بفترات سابقة، ويعكس ذلك نجاح سياسات الدولة والإصلاحات الاقتصادية في تحقيق الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط على الجنيه.

