أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حنان شوقي بعد تعرضها لأزمة قلبية

طمأن الفنان أشرف زكي الجمهور ومحبي الفنانة حنان شوقي على حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات اليوم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد أشرف زكي، في تصريحات تلفزيونية، أن الحالة الصحية للفنانة حنان شوقي أصبحت مستقرة حاليًا، مشيرًا إلى أنها تعرضت لوعكة صحية بسيطة، وتم التعامل معها سريعًا داخل المستشفى تحت إشراف الأطباء.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانة ستغادر المستشفى خلال ساعات قليلة لتعود إلى منزلها، بعد الاطمئنان الكامل على حالتها الصحية، مؤكدًا أن الأمور أصبحت مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وكانت الفنانة حنان شوقي قد تعرضت في وقت سابق اليوم لأزمة قلبية مفاجئة، ما أثار حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها داخل الوسط الفني، خاصة بعد تداول أخبار نقلها إلى المستشفى بصورة عاجلة.

وفور انتشار الخبر، حرص عدد كبير من الفنانين والجمهور على توجيه رسائل الدعم والدعاء للفنانة، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهورها ومحبيها.

وتعد حنان شوقي واحدة من أبرز الفنانات اللاتي قدمن أعمالًا فنية مميزة في الدراما والسينما المصرية، حيث نجحت على مدار مشوارها الفني في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أدوارها المتنوعة والمختلفة.