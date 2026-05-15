قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًّا.. موعد رؤية هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى 2026
القاهره تقهر عدوٍ لفانا نبقى لها وتبقى لنا.. العفاسي يتغزل بمصر في آخر أعماله
جواو فيليكس: نسعى لإهداء جماهير النصر بطولتين هذا الموسم
تركنا الجسور والكهرباء.. ترامب: يمكننا القضاء على كل شيء في إيران خلال يومين
هل يجوز الحج عن الغير سواء كان حيا أم ميتا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
مانسوري تكشف عن حزمة Soft Kit لبورشه 911 توربو S
اعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية
محمد رمضان: الناس تركز على أجري أكثر من تعبي.. وعائلتي سر توازني النفسي
استشاري صحة نفسية تكشف: المجتمع حوّل تضحية المرأة من اختيار إلى واجب
عايز ياكل مكرونة إنسجام.. تعليق ساخر من ياسمين عز بعد قطع الكهرباء عن منزل سفير بلجيكا
هل آخر ساعة قبل المغرب وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة فقط؟.. اغتنمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية تواصل تنفيذ حملات الموجة 29 لإزالة التعديات.. صور

حملات ازالة مكبرة بالاسكندرية
حملات ازالة مكبرة بالاسكندرية
أحمد بسيوني

كثّفت الأجهزة التنفيذية بأحياء ومراكز الإسكندرية حملاتها لإزالة المخالفات وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، تنفيذًا لتوجيهات  المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة، واستمرارًا لأعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

بداية الحملة

في نطاق حي شرق، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 11 حالة متغيرات مكانية بمناطق مشروع ناصر، وسكة 10 بأبيس الثانية، وخورشيد القبلية، وأبيس الأولى، بإجمالي مساحة بلغت 1870 مترًا مربعًا، شملت هناجر ومبانٍ مخالفة وأدوارًا غير مرخصة.

حملات في حي المنتزه ثان

وفي نطاق حي المنتزه ثان، تم تنفيذ حملة إزالة، أسفرت عن إزالة 4 نقاط متغيرات مكانية بعزب البرنس وحوض 12، شملت حوائط وأعمدة وأدوارًا مخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة رقم 476 بعزبة اسكوت لعقار مكوّن من دور أرضي وأول علوي.

غرب الإسكندرية وحملات مكبرة

واصل مركز ومدينة برج العرب تنفيذ حملات إزالة أعمال البناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم إزالة عدد (10) متغيرات مكانية شملت أسقفًا خشبية، وتشوينات، وأسوارًا، وأدوارًا علوية وغرفًا مخالفة بعدد من المناطق بقرى بهيج، والغربانيات، والميثاق، وبرج العرب القديم.

وفي حي العامرية أول، تواصلت الحملات المكبرة على مدار الأيام الماضية، وأسفرت عن إزالة عدد من المتغيرات المكانية وحالات البناء المخالف بدون ترخيص، شملت أدوارًا علوية، وأسوارًا، وجمالونات، وغرفًا مخالفة، إلى جانب إيقاف أعمال ترميم وتعديات على أراضٍ زراعية، وذلك بمناطق عبد القادر، والنهضة، والحرابي، وقشوع، والطريق الصحراوي ومرغم بحري.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة والتعامل الفوري مع أي مخالفة بناء في المهد، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حفاظًا على النسق الحضاري وهيبة الدولة وحقوق المواطنين.

وطالبت محافظة الإسكندرية المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء، مؤكدة استمرار الحملات بكافة الأحياء والمراكز للتصدي للبناء المخالف واسترداد حق الدولة

الاسكندرية حملات ازالة برج العرب بناء مخالف غرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات

ضبط 710 عبوات مواد غذائية ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية بالشرقية.. صور

محافظ المنيا خلال واجب العزاء

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في وفاة المستشار محمد توفيق عميد عائلة الخطباء ببني مزار

مدخل الصحراوى الغربي بالاقصر

رصف مدخل الطريق الصحراوي الغربي بقرية النمسا بالأقصر.. صور

بالصور

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16مايو 2026.. فكر جيدا قبل اتخاذ القرارات

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات

تقليل السعرات الحرارية أبرزها.. عادات يومية بسيطة تحميك من أمراض الشيخوخة

فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد