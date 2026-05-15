محافظة الإسكندرية تواصل تنفيذ حملات الموجة 29 لإزالة التعديات.. صور

كثّفت الأجهزة التنفيذية بأحياء ومراكز الإسكندرية حملاتها لإزالة المخالفات وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة، واستمرارًا لأعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

بداية الحملة

في نطاق حي شرق، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 11 حالة متغيرات مكانية بمناطق مشروع ناصر، وسكة 10 بأبيس الثانية، وخورشيد القبلية، وأبيس الأولى، بإجمالي مساحة بلغت 1870 مترًا مربعًا، شملت هناجر ومبانٍ مخالفة وأدوارًا غير مرخصة.

حملات في حي المنتزه ثان

وفي نطاق حي المنتزه ثان، تم تنفيذ حملة إزالة، أسفرت عن إزالة 4 نقاط متغيرات مكانية بعزب البرنس وحوض 12، شملت حوائط وأعمدة وأدوارًا مخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة رقم 476 بعزبة اسكوت لعقار مكوّن من دور أرضي وأول علوي.

غرب الإسكندرية وحملات مكبرة

واصل مركز ومدينة برج العرب تنفيذ حملات إزالة أعمال البناء المخالف بدون ترخيص، حيث تم إزالة عدد (10) متغيرات مكانية شملت أسقفًا خشبية، وتشوينات، وأسوارًا، وأدوارًا علوية وغرفًا مخالفة بعدد من المناطق بقرى بهيج، والغربانيات، والميثاق، وبرج العرب القديم.

وفي حي العامرية أول، تواصلت الحملات المكبرة على مدار الأيام الماضية، وأسفرت عن إزالة عدد من المتغيرات المكانية وحالات البناء المخالف بدون ترخيص، شملت أدوارًا علوية، وأسوارًا، وجمالونات، وغرفًا مخالفة، إلى جانب إيقاف أعمال ترميم وتعديات على أراضٍ زراعية، وذلك بمناطق عبد القادر، والنهضة، والحرابي، وقشوع، والطريق الصحراوي ومرغم بحري.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة والتعامل الفوري مع أي مخالفة بناء في المهد، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حفاظًا على النسق الحضاري وهيبة الدولة وحقوق المواطنين.

وطالبت محافظة الإسكندرية المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء، مؤكدة استمرار الحملات بكافة الأحياء والمراكز للتصدي للبناء المخالف واسترداد حق الدولة