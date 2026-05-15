متى تصبح مؤشراً خطيرًا.. حسام موافي يحذر من تجاهل قرح الفم

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن كثيرًا من الأمراض قد تتشابه في عرض واحد، مما يستدعي عدم الاعتماد على التشخيص الذاتي واللجوء إلى الطبيب المختص لتحديد الحالة بدقة.

وأضاف موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن أعراض مثل حموضة المعدة قد تتداخل مع أمراض أخرى مثل ارتجاع المريء أو قرحة المعدة، وأحيانًا تكون مرتبطة بالعوامل النفسية أو الجرثومية، مؤكدًا على أهمية الفحوصات الطبية لاستبعاد أي أسباب خطيرة.

وأشار إلى حالة سيدة تعاني من تقرحات متكررة بالفم وتشنجات في القدمين وارتفاع ضغط الدم، موضحًا أن التقرحات المتكررة قد تكون ناتجة عن أمراض مناعية تتطلب تقييمًا دقيقًا من طبيب مختص، وأن بعض الحالات قد تتطور لتشمل الأعضاء التناسلية أو اضطرابات في الدم.

وأكد أن تشنجات العضلات المتكررة تنتج عن نقص عناصر مثل البوتاسيوم أو الكالسيوم، أو بسبب أدوية مدرة للبول، داعيًا إلى مراجعة الطبيب وعدم تجاهل هذه الأعراض.

وأكد موافي أن الالتزام بتعليمات الطبيب، وإجراء الفحوصات اللازمة مثل المناظير، هو الطريق الأمثل للحفاظ على الصحة وتشخيص الحالات بشكل صحيح.