محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف دعم الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية

وجه محافظ الاسكندرية أيمن عطية ، بتكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية والانسانية بالمناطق الأكثر احتياجًا خاصة بالظهير الريفي للأحياء ، وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية.

وبناء على تكليفات محافظ الإسكندرية .. نظم حي أول المنتزة قافلتين طبيتين مجانتين لخدمة المواطنين بعزبتي "الزوايدة والمراغي" بدائرة الظهير الريفي للحي ، وذلك بالتنسيق مع منطقة المنتزة الطبية ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتضمنت القافلتان .. توقيع الكشف الطبي على العديد من الحالات في تخصصات طبية متعددة إلى جانب تقديم خدمات الكشف المبكر ضمن مبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن الأورام والاعتلال الكلوي وصحة المرأة مع صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

كما شملت القافلتان عددًا من الندوات التوعوية عن كيفية ترشيد استهلاك المياه وتنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بين فترات الحمل، والتوعية بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام وسبل الوقاية منها، وأهمية تعليم الفتيات وخطورة الزواج المبكر، والفرق بين تنظيم النسل وتحديده.

وتضمنت الفعاليات ، حصر السيدات الراغبات في استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصولهن عليها.

وواصل حي شرق .. استكمال فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" تحت شعار "انزل وشارك واطمن" بديوان عام الحي وذلك بالتعاون مع منطقة شرق الطبية ، حيث تم تقديم الفحوصات والكشف الطبي المجاني للمواطنين علي المركز التكنولوجي للحي لتلقي الخدمات ، مع التوعية الصحية للمواطنين حول المبادرات الرئاسية والتغذية السليمة، والتعريف بمبادرة "الألف يوم الذهبية" للمقبلين على الزواج، وتقديم الدعم والمشورة النفسية للأطفال والأسرة.