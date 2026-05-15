ياسمين عز: العدادات الكودية رفعت الفواتير 3 أضعاف والمواطن يتحمل مخالفات المقاولين

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن العدادات الكودية تجبر السكان المخالفين على دفع أعلى شريحة كهرباء منذ أول كيلو وات، ما أدى إلى ارتفاع الفاتورة بنحو 3 أضعاف.

وأوضحت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامجها «كلام الناس» عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن هذه العدادات تُركّب لأي ساكن في عمارة مخالفة أو بها دور إضافي أو تغيير في نشاط الجراج أو تعديل في الرسومات الهندسية.

وأشارت الإعلامية ياسمين عز، إلى أن أصحاب العمارات والمقاولين لا يتضررون بالشكل نفسه الذي يتضرر به السكان، رغم أن بعض المواطنين سددوا مبالغ تصالح أو حاولوا توفيق أوضاعهم، إلا أن ملفاتهم قد تُهمل أو لا تعيدهم إلى نظام الشرائح الطبيعي.

وأضافت: «المواطن الذي يسكن في بيت يعتقد أن أوراقه سليمة، لماذا يُعاقب على مخالفة لم يرتكبها؟ المقاول يبني أكثر من عمارة ويستفيد ماليًا، بينما المواطن هو من يتحمل التكلفة في النهاية».

وأكدت أن إجراءات التصالح ما زالت معقدة وتحتاج إلى تبسيط، مشيرة إلى وجود شكاوى من بطء الإجراءات والبيروقراطية، إلى جانب مطالبات برلمانية بمراجعة آليات تطبيق العدادات الكودية ودور المحليات في السماح بالمخالفات من الأساس.

وشددت الإعلامية ياسمين عز على أن الأوضاع المعيشية الحالية تتطلب تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتبسيط الإجراءات بدلًا من تحميلهم تبعات مخالفات لم يقترفوها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.