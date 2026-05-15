قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًّا.. موعد رؤية هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى 2026
القاهره تقهر عدوٍ لفانا نبقى لها وتبقى لنا.. العفاسي يتغزل بمصر في آخر أعماله
جواو فيليكس: نسعى لإهداء جماهير النصر بطولتين هذا الموسم
تركنا الجسور والكهرباء.. ترامب: يمكننا القضاء على كل شيء في إيران خلال يومين
هل يجوز الحج عن الغير سواء كان حيا أم ميتا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
مانسوري تكشف عن حزمة Soft Kit لبورشه 911 توربو S
اعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية
محمد رمضان: الناس تركز على أجري أكثر من تعبي.. وعائلتي سر توازني النفسي
استشاري صحة نفسية تكشف: المجتمع حوّل تضحية المرأة من اختيار إلى واجب
عايز ياكل مكرونة إنسجام.. تعليق ساخر من ياسمين عز بعد قطع الكهرباء عن منزل سفير بلجيكا
هل آخر ساعة قبل المغرب وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة فقط؟.. اغتنمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ بعثة الكونغ فو بالإنجاز التاريخي في كأس العالم بـ ماكاو

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة للاتحاد المصري للوشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى، وبعثة المنتخب الوطني للووشو كونغ فو، بعد النجاح الكبير وتحقيق 4 ميداليات متنوعة في منافسات النسخة الـ11 من بطولة كأس العالم للساندا 2026، والتي استضافتها مدينة ماكاو خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الاستثنائي والأداء البطولي للاعبي المنتخب الوطني الذين رفعوا علم مصر عالياً في هذا المحفل العالمي الكبير، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم الأبطال الرياضيين لاستمرار مسيرة الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية.

تألق لافت للبعثة المصرية

وشهدت البطولة تألقاً لافتاً للبعثة المصرية، حيث نجح اللاعبون الأربعة المشاركون في حصد الميداليات والصعود إلى منصات التتويج بنسبة نجاح كاملة، إذ توج اللاعب الحسيني وهدان بالميدالية الذهبية في وزن 85 كجم، بعد مشوار قوي تغلب خلاله على بطل روسيا في الدور نصف النهائي، ثم فاز على بطل رومانيا في المباراة النهائية، ليحقق ثالث ميدالية ذهبية في مسيرته الدولية بعد ذهبيتي الألعاب العالمية 2025 بالصين ودورة التضامن الإسلامي بالرياض.

ميدالية ذهبية

كما أحرز أحمد شلبي الميدالية الذهبية في الميزان المفتوح، بعد أداء قتالي مميز وفوزه على بطل كازاخستان في النهائي.

منافسات السيدات

وفي منافسات السيدات، حصلت منة الله محمد حسن على الميدالية الفضية عقب مباراة قوية أمام بطلة الصين، بينما نجح علي ناصر أحمد في حصد الميدالية البرونزية في وزن 48 كجم، رغم تعرضه لإصابة قوية في القدم خلال المنافسات، ليؤكد عزيمته وروحه القتالية العالية.

وترأس البعثة المصرية في الصين العميد كيلاني فاروق، وضمت الإدارة الفنية الكابتن معتز راضي والكابتن أشرف خطاب، بمرافقة الحكم الدولي وليد أبوهيسه.

جوهر نبيل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وشو كونغ فو المنتخب الوطني للووشو كونغ فو كأس العالم للساندا كأس العالم للساندا 2026 بطولة كأس العالم للساندا 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

ارشيفية

باحث: زيارة ترامب إلى بكين أعادت مسار الحوار بين واشنطن وطهران

ياسمين عز

ياسمين عز: العدادات الكودية رفعت الفواتير 3 أضعاف والمواطن يتحمل مخالفات المقاولين

أرشيفية

متى تصبح مؤشراً خطيرًا.. حسام موافي يحذر من تجاهل قرح الفم

بالصور

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16مايو 2026.. فكر جيدا قبل اتخاذ القرارات

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات

تقليل السعرات الحرارية أبرزها.. عادات يومية بسيطة تحميك من أمراض الشيخوخة

فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد